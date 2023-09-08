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Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка"
Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка" - РИА Новости, 08.09.2023
Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка"
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка" в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:53
2023-09-08T14:53
2023-09-08T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
токмак
евгений балицкий
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка" в эфире телеканала "Россия 24". "Если это (ВСУ - ред.) можно еще назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наемников, убогих людей", - сказал Балицкий. По словам врио губернатора, те, кто в рядах украинских войск мог держать в руках оружие, полегли под Работино. "В ближайшие пару недель им надо сильно крепко подумать, чем они будут обороняться. Потому что на этом направлении они подсели очень сильно. Они подсели, мы их погасим. В любом случае, мы не собираемся на этом останавливаться", - сказал Балицкий. В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230908/rabotino-1895000407.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Токмак, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка"
Балицкий: те, кто в рядах ВСУ мог держать в руках оружие, полегли под Работино