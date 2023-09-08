https://ria.ru/20230908/balitskiy-1895003920.html

Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка"

Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка" - РИА Новости, 08.09.2023

Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка"

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка" в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:53

2023-09-08T14:53

2023-09-08T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

токмак

евгений балицкий

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал украинскую армию "сбродом блатняка" в эфире телеканала "Россия 24". "Если это (ВСУ - ред.) можно еще назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наемников, убогих людей", - сказал Балицкий. По словам врио губернатора, те, кто в рядах украинских войск мог держать в руках оружие, полегли под Работино. "В ближайшие пару недель им надо сильно крепко подумать, чем они будут обороняться. Потому что на этом направлении они подсели очень сильно. Они подсели, мы их погасим. В любом случае, мы не собираемся на этом останавливаться", - сказал Балицкий. В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230908/rabotino-1895000407.html

https://ria.ru/20230908/rabotino-1894983414.html

запорожская область

токмак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, токмак, евгений балицкий, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр