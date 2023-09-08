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В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за смертельного ДТП

В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за смертельного ДТП - РИА Новости, 08.09.2023

В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за смертельного ДТП

Министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и глава региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар отстранены от должностей из-за ДТП, унесшего РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:23

2023-09-08T09:23

2023-09-08T10:46

происшествия

владислав ховалыг

россия

республика тыва

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и глава региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар отстранены от должностей из-за ДТП, унесшего жизни пяти человек, сообщил глава региона Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале."По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз", – заявил он.По его словам, инцидент стал следствием халатности и отсутсвием надлежащего контроля за служебной дисциплиной. Он добавил, что отношение недопустимо в условиях жесткой борьбы с пьянством за рулем.Кроме того, власти создали правительственную комиссию для служебной проверки.ДТП произошло 8 сентября около 01:00 по местному времени на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей". В трагедии погибла семья из Дзун-Хемчика. Старший сын, получивший травмы в этом же ДТП, госпитализирован. С младшим сыном-второклассником, который был дома, работают психологи.Социальный блок вместе с администрацией Дзун-Хемчика начали оказывать помощь по организации похорон, оформлению документов, выделению финансов, отметил глава республики.

https://ria.ru/20230908/dtp-1894878166.html

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происшествия, владислав ховалыг, россия, республика тыва