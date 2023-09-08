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На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ
На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ
ВС России отразили 12 атак на Донецком направлении. Также, отмечается, что Войска Украины потеряли за сутки на Донецком направлении 215 военнослужащих, сообщили РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:12
2023-09-08T14:12
2023-09-08T14:25
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ВС России отразили 12 атак на Донецком направлении. Также, отмечается, что Войска Украины потеряли за сутки на Донецком направлении 215 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В частности, отметили в военном ведомстве, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василиевки и Веселого в ДНР."Потери противника составили более 215 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, противотанковое орудие "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD". Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230908/voennye-1894989563.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Донецкая Народная Республика, Украина
На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ
Минобороны: на Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ