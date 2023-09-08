https://ria.ru/20230908/ataki-1894987197.html

На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ

На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023

На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ

ВС России отразили 12 атак на Донецком направлении. Также, отмечается, что Войска Украины потеряли за сутки на Донецком направлении 215 военнослужащих, сообщили РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:12

2023-09-08T14:12

2023-09-08T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

киев

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ВС России отразили 12 атак на Донецком направлении. Также, отмечается, что Войска Украины потеряли за сутки на Донецком направлении 215 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В частности, отметили в военном ведомстве, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василиевки и Веселого в ДНР."Потери противника составили более 215 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, противотанковое орудие "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD". Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20230908/voennye-1894989563.html

россия

киев

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, киев, донецкая народная республика, украина