Рейтинг@Mail.ru
На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 08.09.2023 (обновлено: 14:25 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/ataki-1894987197.html
На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ
На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ
ВС России отразили 12 атак на Донецком направлении. Также, отмечается, что Войска Украины потеряли за сутки на Донецком направлении 215 военнослужащих, сообщили РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:12
2023-09-08T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
киев
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ВС России отразили 12 атак на Донецком направлении. Также, отмечается, что Войска Украины потеряли за сутки на Донецком направлении 215 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В частности, отметили в военном ведомстве, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василиевки и Веселого в ДНР."Потери противника составили более 215 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, противотанковое орудие "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD". Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230908/voennye-1894989563.html
россия
киев
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, киев, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Донецкая Народная Республика, Украина
На Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ

Минобороны: на Донецком направлении ВС России за сутки отразили 12 атак ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк ВС России в зоне СВО
 ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ВС России отразили 12 атак на Донецком направлении. Также, отмечается, что Войска Украины потеряли за сутки на Донецком направлении 215 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
В частности, отметили в военном ведомстве, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василиевки и Веселого в ДНР.
«
"Потери противника составили более 215 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, противотанковое орудие "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD". Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны.
Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении
14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныКиевДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала