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Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
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11:49 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/asfalt-1894923926.html
Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы
Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы
Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы, всего отремонтировали более 21 тысячи квадратных метров асфальта на участке от Третьего... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:49
2023-09-08T11:49
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы, всего отремонтировали более 21 тысячи квадратных метров асфальта на участке от Третьего транспортного кольца до моста "Багратион", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по замене дорожного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы – Краснопресненской набережной. Всего отремонтировали более 21 тысячи квадратных метров асфальта на участке от Третьего транспортного кольца до моста "Багратион", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что последний раз аналогичные работы проводились в 2018 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. "Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. Ремонт проводили преимущественно ночью с частичным перекрытием движения, в ближайшее время нанесем дорожную разметку", - цитируют в сообщении Бирюкова. Уточняется, что всего в этом году заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.
https://ria.ru/20230716/asfalt-1884452295.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы / TelegramОбновление асфальта на Краснопресненской набережной
Обновление асфальта на Краснопресненской набережной - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы / Telegram
Обновление асфальта на Краснопресненской набережной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы, всего отремонтировали более 21 тысячи квадратных метров асфальта на участке от Третьего транспортного кольца до моста "Багратион", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по замене дорожного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы – Краснопресненской набережной. Всего отремонтировали более 21 тысячи квадратных метров асфальта на участке от Третьего транспортного кольца до моста "Багратион", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что последний раз аналогичные работы проводились в 2018 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. Ремонт проводили преимущественно ночью с частичным перекрытием движения, в ближайшее время нанесем дорожную разметку", - цитируют в сообщении Бирюкова.
Уточняется, что всего в этом году заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.
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В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта
16 июля, 12:35
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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