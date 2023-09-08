https://ria.ru/20230908/asfalt-1894923926.html

Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы

Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы

Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы, всего отремонтировали более 21 тысячи квадратных метров асфальта на участке от Третьего... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:49

2023-09-08T11:49

2023-09-08T11:49

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Асфальт обновили на Краснопресненской набережной в центре Москвы, всего отремонтировали более 21 тысячи квадратных метров асфальта на участке от Третьего транспортного кольца до моста "Багратион", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по замене дорожного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы – Краснопресненской набережной. Всего отремонтировали более 21 тысячи квадратных метров асфальта на участке от Третьего транспортного кольца до моста "Багратион", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что последний раз аналогичные работы проводились в 2018 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. "Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. Ремонт проводили преимущественно ночью с частичным перекрытием движения, в ближайшее время нанесем дорожную разметку", - цитируют в сообщении Бирюкова. Уточняется, что всего в этом году заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

https://ria.ru/20230716/asfalt-1884452295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы