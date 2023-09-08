В Армении следователи заявили, что нашли оружие в рамках дела Геворкяна
СК Армении заявил об обнаружении оружия по делу обозревателя Sputnik Армения
© Sputnik / Andranik GhazaryanАшот Геворкян
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Ашот Геворкян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. В рамках уголовного дела, по которому проходят блогер Мика Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Ашот Геворкян, обнаружили оружие, боеприпасы и кусты конопли, сообщил Следственный комитет Армении на своем сайте.
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"В ходе предварительного расследования были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат, боевые патроны, гранаты, взрыватели гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военной амуниции, кусты конопли", — уточнили в ведомстве.
При этом Следственный комитет не указал, кому принадлежат обнаруженные предметы и где именно их нашли.
Сегодня адвокат Геворкяна Лиана Григорян заявила, что считает его задержание недоразумением, так как, по ее словам, найденное в машине оружие не принадлежит ни журналисту, ни Бадаляну. Юрист отметила, что обвинение пока не предъявили, а обозреватель Sputnik Армения никакого отношения к этому делу не имеет.
Геворкяна и Бадаляна задержали накануне в городе Горис на юге страны. По информации Sputnik Армения, журналист отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.
Об исчезновении Бадаляна также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.
Позднее СК Армении подтвердил, что Геворкяна и Бадаляна, а также еще пять человек задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "России сегодня", медиагруппа следит за ситуацией, рассчитывает на объективность следствия, призывает немедленно остановить провокации, нацеленные на подрыв российско-армянской дружбы. Посольство России в Ереване также отслеживает ситуацию с Геворкяном и Бадаляном.