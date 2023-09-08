https://ria.ru/20230908/armeniya-1894909650.html

В Армении следователи заявили, что нашли оружие в рамках дела Геворкяна

В Армении следователи заявили, что нашли оружие в рамках дела Геворкяна - РИА Новости, 08.09.2023

В Армении следователи заявили, что нашли оружие в рамках дела Геворкяна

В рамках уголовного дела, по которому проходят блогер Мика Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Ашот Геворкян, обнаружили оружие, боеприпасы и кусты... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:44

2023-09-08T10:44

2023-09-08T16:50

армения

ереван

россия

евгений примаков

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. В рамках уголовного дела, по которому проходят блогер Мика Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Ашот Геворкян, обнаружили оружие, боеприпасы и кусты конопли, сообщил Следственный комитет Армении на своем сайте."В ходе предварительного расследования были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат, боевые патроны, гранаты, взрыватели гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военной амуниции, кусты конопли", — уточнили в ведомстве. При этом Следственный комитет не указал, кому принадлежат обнаруженные предметы и где именно их нашли.Сегодня адвокат Геворкяна Лиана Григорян заявила, что считает его задержание недоразумением, так как, по ее словам, найденное в машине оружие не принадлежит ни журналисту, ни Бадаляну. Юрист отметила, что обвинение пока не предъявили, а обозреватель Sputnik Армения никакого отношения к этому делу не имеет.Геворкяна и Бадаляна задержали накануне в городе Горис на юге страны. По информации Sputnik Армения, журналист отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.Об исчезновении Бадаляна также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.Позднее СК Армении подтвердил, что Геворкяна и Бадаляна, а также еще пять человек задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "России сегодня", медиагруппа следит за ситуацией, рассчитывает на объективность следствия, призывает немедленно остановить провокации, нацеленные на подрыв российско-армянской дружбы. Посольство России в Ереване также отслеживает ситуацию с Геворкяном и Бадаляном.

https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html

https://ria.ru/20230905/odkb-1894344045.html

https://ria.ru/20230908/armeniya-1894890514.html

армения

ереван

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, ереван, россия, евгений примаков, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире