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В Армении следователи заявили, что нашли оружие в рамках дела Геворкяна - РИА Новости, 08.09.2023
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10:44 08.09.2023 (обновлено: 16:50 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/armeniya-1894909650.html
В Армении следователи заявили, что нашли оружие в рамках дела Геворкяна
В Армении следователи заявили, что нашли оружие в рамках дела Геворкяна - РИА Новости, 08.09.2023
В Армении следователи заявили, что нашли оружие в рамках дела Геворкяна
В рамках уголовного дела, по которому проходят блогер Мика Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Ашот Геворкян, обнаружили оружие, боеприпасы и кусты... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:44
2023-09-08T16:50
армения
ереван
россия
евгений примаков
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. В рамках уголовного дела, по которому проходят блогер Мика Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Ашот Геворкян, обнаружили оружие, боеприпасы и кусты конопли, сообщил Следственный комитет Армении на своем сайте."В ходе предварительного расследования были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат, боевые патроны, гранаты, взрыватели гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военной амуниции, кусты конопли", — уточнили в ведомстве. При этом Следственный комитет не указал, кому принадлежат обнаруженные предметы и где именно их нашли.Сегодня адвокат Геворкяна Лиана Григорян заявила, что считает его задержание недоразумением, так как, по ее словам, найденное в машине оружие не принадлежит ни журналисту, ни Бадаляну. Юрист отметила, что обвинение пока не предъявили, а обозреватель Sputnik Армения никакого отношения к этому делу не имеет.Геворкяна и Бадаляна задержали накануне в городе Горис на юге страны. По информации Sputnik Армения, журналист отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.Об исчезновении Бадаляна также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.Позднее СК Армении подтвердил, что Геворкяна и Бадаляна, а также еще пять человек задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "России сегодня", медиагруппа следит за ситуацией, рассчитывает на объективность следствия, призывает немедленно остановить провокации, нацеленные на подрыв российско-армянской дружбы. Посольство России в Ереване также отслеживает ситуацию с Геворкяном и Бадаляном.
https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html
https://ria.ru/20230905/odkb-1894344045.html
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армения, ереван, россия, евгений примаков, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Армения, Ереван, Россия, Евгений Примаков, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Армении следователи заявили, что нашли оружие в рамках дела Геворкяна

СК Армении заявил об обнаружении оружия по делу обозревателя Sputnik Армения

© Sputnik / Andranik GhazaryanАшот Геворкян
Ашот Геворкян - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Ашот Геворкян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. В рамках уголовного дела, по которому проходят блогер Мика Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Ашот Геворкян, обнаружили оружие, боеприпасы и кусты конопли, сообщил Следственный комитет Армении на своем сайте.
«
"В ходе предварительного расследования были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат, боевые патроны, гранаты, взрыватели гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военной амуниции, кусты конопли", — уточнили в ведомстве.
При этом Следственный комитет не указал, кому принадлежат обнаруженные предметы и где именно их нашли.
Сегодня адвокат Геворкяна Лиана Григорян заявила, что считает его задержание недоразумением, так как, по ее словам, найденное в машине оружие не принадлежит ни журналисту, ни Бадаляну. Юрист отметила, что обвинение пока не предъявили, а обозреватель Sputnik Армения никакого отношения к этому делу не имеет.
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Геворкяна и Бадаляна задержали накануне в городе Горис на юге страны. По информации Sputnik Армения, журналист отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.
Об исчезновении Бадаляна также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.
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Позднее СК Армении подтвердил, что Геворкяна и Бадаляна, а также еще пять человек задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "России сегодня", медиагруппа следит за ситуацией, рассчитывает на объективность следствия, призывает немедленно остановить провокации, нацеленные на подрыв российско-армянской дружбы. Посольство России в Ереване также отслеживает ситуацию с Геворкяном и Бадаляном.
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АрменияЕреванРоссияЕвгений ПримаковМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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