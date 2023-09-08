https://ria.ru/20230908/armeniya-1894890514.html

В МИД прокомментировали задержание обозревателя Sputnik Армения

В МИД прокомментировали задержание обозревателя Sputnik Армения - РИА Новости, 08.09.2023

В МИД прокомментировали задержание обозревателя Sputnik Армения

За провокацией с задержанием обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна стоят силы, которые заинтересованы в том, чтобы посеять ненависть и страх между РФ и... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:54

2023-09-08T08:54

2023-09-08T09:23

россия

армения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. За провокацией с задержанием обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна стоят силы, которые заинтересованы в том, чтобы посеять ненависть и страх между РФ и Арменией, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов, заинтересованы в обратном – в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие", — сказала Захарова в ходе приветствия участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване.Она отметила, что в последнее время в информационном пространстве Армении превалирует тенденция на распространение однобокой и негативной информации о России и российско-армянских отношениях."Ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчётливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях", — сказала Захарова в ходе приветствия участникам российско-армянского медиафорума в Ереване.По ее словам, эта тенденция "противоречит традиционно дружественному характеру общения между двумя народами"."Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа", - добавила дипломат.Россия обеспокоена ростом числа медиаструктур с прозападным уклоном в Армении, нацеленным на дискредитацию РФ, заявила Захарова."Мы обеспокоены тем, что в Армении растет число медиаструктур с прозападным уклоном, нацеленным на дискредитацию нашей страны и наших отношений", — сказала она."Мы фиксируем негативные сообщения, зачастую выдержанные в конфронтационном ключе, которые ставят под сомнение конструктивную роль России в регионе. Есть, к сожалению, в Армении и информационные ресурсы открыто, извините, поливающие грязью, не критикующие, а поливающие грязью наши с вами общие межгосударственные механизмы взаимодействия, включая ОДКБ и ЕАЭС", — отметила представитель МИД.

https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html

https://ria.ru/20230907/zaderzhanie-1894840642.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)