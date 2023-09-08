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Число объектов агротуризма в Московской области увеличилось на 10%
Число объектов агротуризма в Московской области увеличилось на 10% - РИА Новости, 08.09.2023
Число объектов агротуризма в Московской области увеличилось на 10%
В Московской области количество объектов агротуризма в этом сезоне увеличилось на 10%. Также есть тенденция к увеличению потока туристов в фермерские хозяйства... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:45
2023-09-08T18:45
2023-09-08T18:45
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Московской области количество объектов агротуризма в этом сезоне увеличилось на 10%. Также есть тенденция к увеличению потока туристов в фермерские хозяйства региона в два раза. Об этом сообщил телеканал "360"."Сегодня в регионе более 80 агротуристических хозяйств в 27 муниципальных образованиях. Наибольшее количество расположено в городском округе Коломна, а также в Рузском и Дмитровском округах", – отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.Жители и гости Подмосковья могут посетить множество разных ферм – с мелким и крупным рогатым скотом, зоофермы, рыбные хозяйства и многие другие. Вид проживания также можно выбрать любой: гостевые дома, палатки, глэмпинги, домики на дереве. Из развлечений доступны сапборды, байдарки, велосипеды и другое.В этом году на развитие агротуризма в Московской области выделили 20 миллионов рублей.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
В Московской области количество объектов агротуризма в этом сезоне увеличилось на 10%. Также есть тенденция к увеличению потока туристов в фермерские хозяйства региона в два раза. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Сегодня в регионе более 80 агротуристических хозяйств в 27 муниципальных образованиях. Наибольшее количество расположено в городском округе Коломна, а также в Рузском и Дмитровском округах", – отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Жители и гости Подмосковья могут посетить множество разных ферм – с мелким и крупным рогатым скотом, зоофермы, рыбные хозяйства и многие другие. Вид проживания также можно выбрать любой: гостевые дома, палатки, глэмпинги, домики на дереве. Из развлечений доступны сапборды, байдарки, велосипеды и другое.
В этом году на развитие агротуризма в Московской области выделили 20 миллионов рублей.