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Число объектов агротуризма в Московской области увеличилось на 10% - РИА Новости, 08.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:45 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/agroturizm-1895080191.html
Число объектов агротуризма в Московской области увеличилось на 10%
Число объектов агротуризма в Московской области увеличилось на 10% - РИА Новости, 08.09.2023
Число объектов агротуризма в Московской области увеличилось на 10%
В Московской области количество объектов агротуризма в этом сезоне увеличилось на 10%. Также есть тенденция к увеличению потока туристов в фермерские хозяйства... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:45
2023-09-08T18:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Московской области количество объектов агротуризма в этом сезоне увеличилось на 10%. Также есть тенденция к увеличению потока туристов в фермерские хозяйства региона в два раза. Об этом сообщил телеканал "360"."Сегодня в регионе более 80 агротуристических хозяйств в 27 муниципальных образованиях. Наибольшее количество расположено в городском округе Коломна, а также в Рузском и Дмитровском округах", – отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.Жители и гости Подмосковья могут посетить множество разных ферм – с мелким и крупным рогатым скотом, зоофермы, рыбные хозяйства и многие другие. Вид проживания также можно выбрать любой: гостевые дома, палатки, глэмпинги, домики на дереве. Из развлечений доступны сапборды, байдарки, велосипеды и другое.В этом году на развитие агротуризма в Московской области выделили 20 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Число объектов агротуризма в Московской области увеличилось на 10%

© РИА Новости / Екатерина ЛызловаКозлята на выгоне на ферме
Козлята на выгоне на ферме - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Московской области количество объектов агротуризма в этом сезоне увеличилось на 10%. Также есть тенденция к увеличению потока туристов в фермерские хозяйства региона в два раза. Об этом сообщил телеканал "360".
"Сегодня в регионе более 80 агротуристических хозяйств в 27 муниципальных образованиях. Наибольшее количество расположено в городском округе Коломна, а также в Рузском и Дмитровском округах", – отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Жители и гости Подмосковья могут посетить множество разных ферм – с мелким и крупным рогатым скотом, зоофермы, рыбные хозяйства и многие другие. Вид проживания также можно выбрать любой: гостевые дома, палатки, глэмпинги, домики на дереве. Из развлечений доступны сапборды, байдарки, велосипеды и другое.
В этом году на развитие агротуризма в Московской области выделили 20 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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