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В Херсонской области назвали угрозы США по выборам в новых регионах агонией
В Херсонской области назвали угрозы США по выборам в новых регионах агонией - РИА Новости, 08.09.2023
В Херсонской области назвали угрозы США по выборам в новых регионах агонией
Внештатный советник врио губернатора Херсонской области, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:59
2023-09-08T15:59
2023-09-08T15:59
политика
херсонская область
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александр малькевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Внештатный советник врио губернатора Херсонской области, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич назвал интеллектуальной агонией угрозы США ввести санкции за поддержку выборов в новых российских субъектах. Ранее госдепартамент сообщил, что США могут ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей. "Это просто интеллектуальная агония со стороны наших врагов. Все, что они могут, это пытаться угрожать, пытаться вести разговор с позиции силы. Их бесит и сводит с ума, что они не могут помешать свободному волеизъявлению граждан", - сказал Малькевич РИА Новости. По его словам, нынешние власти США неспособны вести конструктивный диалог и уважать выбор и волю других народов. Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно.
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политика, херсонская область , сша, россия, александр малькевич, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Херсонская область , США, Россия, Александр Малькевич, Единый день голосования в России — 2023
В Херсонской области назвали угрозы США по выборам в новых регионах агонией
Малькевич назвал угрозы США ввести санкции против поддерживающих выборы агонией
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Внештатный советник врио губернатора Херсонской области, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич назвал интеллектуальной агонией угрозы США ввести санкции за поддержку выборов в новых российских субъектах.
Ранее госдепартамент сообщил, что США могут ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей.
В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели
"Это просто интеллектуальная агония со стороны наших врагов. Все, что они могут, это пытаться угрожать, пытаться вести разговор с позиции силы. Их бесит и сводит с ума, что они не могут помешать свободному волеизъявлению граждан", - сказал Малькевич РИА Новости.
По его словам, нынешние власти США
неспособны вести конструктивный диалог и уважать выбор и волю других народов.
Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ
. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно.
Сенатор рассказал, как проходят выборы в Херсонской области