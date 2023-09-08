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В Херсонской области назвали угрозы США по выборам в новых регионах агонией

В Херсонской области назвали угрозы США по выборам в новых регионах агонией - РИА Новости, 08.09.2023

В Херсонской области назвали угрозы США по выборам в новых регионах агонией

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:59

2023-09-08T15:59

2023-09-08T15:59

политика

херсонская область

сша

россия

александр малькевич

единый день голосования в россии — 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Внештатный советник врио губернатора Херсонской области, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич назвал интеллектуальной агонией угрозы США ввести санкции за поддержку выборов в новых российских субъектах. Ранее госдепартамент сообщил, что США могут ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей. "Это просто интеллектуальная агония со стороны наших врагов. Все, что они могут, это пытаться угрожать, пытаться вести разговор с позиции силы. Их бесит и сводит с ума, что они не могут помешать свободному волеизъявлению граждан", - сказал Малькевич РИА Новости. По его словам, нынешние власти США неспособны вести конструктивный диалог и уважать выбор и волю других народов. Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно.

https://ria.ru/20230908/nablyudateli-1895020864.html

https://ria.ru/20230908/vybory-1895020196.html

херсонская область

сша

россия

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политика, херсонская область , сша, россия, александр малькевич, единый день голосования в россии — 2023