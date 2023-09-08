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Индия ожидает, что на саммите решат вопрос о вхождении Афросоюза в G20 - РИА Новости, 08.09.2023
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13:33 08.09.2023 (обновлено: 13:34 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/afrosoyuz-1894975271.html
Индия ожидает, что на саммите решат вопрос о вхождении Афросоюза в G20
Индия ожидает, что на саммите решат вопрос о вхождении Афросоюза в G20 - РИА Новости, 08.09.2023
Индия ожидает, что на саммите решат вопрос о вхождении Афросоюза в G20
Индия ожидает, что вопрос о вхождении Афросоюза в состав G20 будет решен в ходе саммита в Нью-Дели, заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:33
2023-09-08T13:34
нью-дели
индия
в мире
большая двадцатка
нарендра моди
африканский союз
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Индия ожидает, что вопрос о вхождении Афросоюза в состав G20 будет решен в ходе саммита в Нью-Дели, заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. "Все страны, все присутствующие делегации прилагают серьезные усилия, чтобы продвинуться к консенсусу в отношении Африканского союза. Наш шерпа уже сказал, что премьер-министр (Индии Нарендра Моди) написал письмо всем странам, входящим в "Большую двадцатку", с предложением включить Африканский союз в качестве полноправного члена "Большой двадцатки". Мы ожидаем, что на саммите, который начнется завтра утром, будет принято соответствующее решение по этому вопросу", - сказал Кватра в ходе специальной пресс-конференции МИД Индии, посвященной предстоящему саммиту. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что страны G20 согласились предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена, лидеры G20, как ожидается, объявят об этом решении в ходе саммита в Индии 9-10 сентября. Отмечается, что теперь у Афросоюза будет такой же статус в организации, как и у ЕС. В июне премьер Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия поддерживает подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить Африке членство в G20, Москва рассчитывает, что это решение будет принято в сентябре на саммите G20 в Нью-Дели.
https://ria.ru/20230906/g20-1894567928.html
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нью-дели, индия, в мире, большая двадцатка, нарендра моди, африканский союз
Нью-Дели, Индия, В мире, Большая двадцатка, Нарендра Моди, Африканский союз
Индия ожидает, что на саммите решат вопрос о вхождении Афросоюза в G20

Индия ожидает, что на саммите решат вопрос о вхождении Афросоюза в состав G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНью-Дели в преддверии саммита G20
Нью-Дели в преддверии саммита G20 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нью-Дели в преддверии саммита G20. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Индия ожидает, что вопрос о вхождении Афросоюза в состав G20 будет решен в ходе саммита в Нью-Дели, заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.
"Все страны, все присутствующие делегации прилагают серьезные усилия, чтобы продвинуться к консенсусу в отношении Африканского союза. Наш шерпа уже сказал, что премьер-министр (Индии Нарендра Моди) написал письмо всем странам, входящим в "Большую двадцатку", с предложением включить Африканский союз в качестве полноправного члена "Большой двадцатки". Мы ожидаем, что на саммите, который начнется завтра утром, будет принято соответствующее решение по этому вопросу", - сказал Кватра в ходе специальной пресс-конференции МИД Индии, посвященной предстоящему саммиту.
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что страны G20 согласились предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена, лидеры G20, как ожидается, объявят об этом решении в ходе саммита в Индии 9-10 сентября.
Отмечается, что теперь у Афросоюза будет такой же статус в организации, как и у ЕС.
В июне премьер Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия поддерживает подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить Африке членство в G20, Москва рассчитывает, что это решение будет принято в сентябре на саммите G20 в Нью-Дели.
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Нью-ДелиИндияВ миреБольшая двадцаткаНарендра МодиАфриканский союз
 
 
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