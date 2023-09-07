https://ria.ru/20230907/zhile-1894661312.html

Жителям пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону домов предложат жилье

Жителям пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону домов предложат жилье - РИА Новости, 07.09.2023

Жителям пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону домов предложат жилье

Жителям домов, поврежденных при падении беспилотника в Ростове-на-Дону, в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде, сообщил мэр города... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T06:00

2023-09-07T06:00

2023-09-07T06:00

ростовская область

алексей логвиненко

ростов-на-дону

россия

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Жителям домов, поврежденных при падении беспилотника в Ростове-на-Дону, в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде, сообщил мэр города Алексей Логвиненко. Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Васили Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. "Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде", - сообщили Логвиненко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894660851.html

ростовская область

ростов-на-дону

россия

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ростовская область, алексей логвиненко, ростов-на-дону, россия, происшествия