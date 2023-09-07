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Жителям пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону домов предложат жилье - РИА Новости, 07.09.2023
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06:00 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/zhile-1894661312.html
Жителям пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону домов предложат жилье
Жителям пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону домов предложат жилье - РИА Новости, 07.09.2023
Жителям пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону домов предложат жилье
Жителям домов, поврежденных при падении беспилотника в Ростове-на-Дону, в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде, сообщил мэр города... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:00
2023-09-07T06:00
ростовская область
алексей логвиненко
ростов-на-дону
россия
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Жителям домов, поврежденных при падении беспилотника в Ростове-на-Дону, в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде, сообщил мэр города Алексей Логвиненко. Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Васили Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. "Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде", - сообщили Логвиненко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894660851.html
ростовская область
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ростовская область, алексей логвиненко, ростов-на-дону, россия, происшествия
Ростовская область, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Россия, Происшествия
Жителям пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону домов предложат жилье

Жителям поврежденных при падении БПЛА в Ростове-на-Дону домов предложат жилье

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Жителям домов, поврежденных при падении беспилотника в Ростове-на-Дону, в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.
Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Васили Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Брянской области уничтожили беспилотник
05:45
"Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде", - сообщили Логвиненко в своем Telegram-канале.
 
Ростовская областьАлексей ЛогвиненкоРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
 
 
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