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СМИ: Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:55 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/zerno-1894833066.html
СМИ: Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора
СМИ: Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили усилия по разблокированию зернового РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:55
2023-09-07T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
риши сунак
владимир зеленский
зерновая сделка
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили усилия по разблокированию зернового коридора, сообщает телеканал Sky News. "Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время телефонного разговора премьер-министр сообщил украинскому лидеру, что Британия ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Черного моря", - говорится в сообщении. Зеленский проинформировал Сунака о ходе контрнаступления Украины и текущих военных потребностях, британский премьер-министр, в свою очередь, пообещал "неизменную поддержку Великобритании", передает телеканал со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра. Сообщается, что в ходе разговора стороны также обсудили последствия блокады зернового коридора для Украины, а также для поставок продовольствия по всему миру. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230907/zerno-1894773979.html
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в мире, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Зерновая сделка
СМИ: Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора

Sky News: Сунак и Зеленский обсудили меры по разблокированию зернового коридора

© AP Photo / Carl CourtПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Carl Court
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили усилия по разблокированию зернового коридора, сообщает телеканал Sky News.
"Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время телефонного разговора премьер-министр сообщил украинскому лидеру, что Британия ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Черного моря", - говорится в сообщении.
Зеленский проинформировал Сунака о ходе контрнаступления Украины и текущих военных потребностях, британский премьер-министр, в свою очередь, пообещал "неизменную поддержку Великобритании", передает телеканал со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра. Сообщается, что в ходе разговора стороны также обсудили последствия блокады зернового коридора для Украины, а также для поставок продовольствия по всему миру.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРиши СунакВладимир ЗеленскийЗерновая сделка
 
 
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