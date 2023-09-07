СМИ: Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора
Sky News: Сунак и Зеленский обсудили меры по разблокированию зернового коридора
© AP Photo / Carl CourtПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Carl Court
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили усилия по разблокированию зернового коридора, сообщает телеканал Sky News.
"Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время телефонного разговора премьер-министр сообщил украинскому лидеру, что Британия ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Черного моря", - говорится в сообщении.
Зеленский проинформировал Сунака о ходе контрнаступления Украины и текущих военных потребностях, британский премьер-министр, в свою очередь, пообещал "неизменную поддержку Великобритании", передает телеканал со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра. Сообщается, что в ходе разговора стороны также обсудили последствия блокады зернового коридора для Украины, а также для поставок продовольствия по всему миру.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.