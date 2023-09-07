https://ria.ru/20230907/zerno-1894833066.html

СМИ: Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора

СМИ: Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора - РИА Новости, 07.09.2023

СМИ: Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили усилия по разблокированию зернового РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:55

2023-09-07T18:55

2023-09-07T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

риши сунак

владимир зеленский

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871832244_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f33fa41f9086399d1e2632f725edce46.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили усилия по разблокированию зернового коридора, сообщает телеканал Sky News. "Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время телефонного разговора премьер-министр сообщил украинскому лидеру, что Британия ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Черного моря", - говорится в сообщении. Зеленский проинформировал Сунака о ходе контрнаступления Украины и текущих военных потребностях, британский премьер-министр, в свою очередь, пообещал "неизменную поддержку Великобритании", передает телеканал со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра. Сообщается, что в ходе разговора стороны также обсудили последствия блокады зернового коридора для Украины, а также для поставок продовольствия по всему миру. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230907/zerno-1894773979.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, зерновая сделка