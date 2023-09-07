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Эксперт: обращение Киева в суд не изменит позицию ЕС по помощи Украине - РИА Новости, 07.09.2023
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14:55 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/zerno-1894762307.html
Эксперт: обращение Киева в суд не изменит позицию ЕС по помощи Украине
Эксперт: обращение Киева в суд не изменит позицию ЕС по помощи Украине - РИА Новости, 07.09.2023
Эксперт: обращение Киева в суд не изменит позицию ЕС по помощи Украине
Если Владимир Зеленский обратится в арбитражный суд в связи с запретом стран ЕС на ввоз украинского зерна, то Евросоюз все равно продолжит оказывать помощь... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:55
2023-09-07T14:55
украина
владимир зеленский
евросоюз
зерновая сделка
высшая школа экономики (вшэ)
россия
киев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Если Владимир Зеленский обратится в арбитражный суд в связи с запретом стран ЕС на ввоз украинского зерна, то Евросоюз все равно продолжит оказывать помощь киевскому режиму, а его накаченный пропагандой образ не пострадает, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. Ранее Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС. В беседе с агентством Братерский сообщил, что обращение Зеленского в суд вряд ли скажется на отношениях Украины с ЕС, а его имидж в глазах европейцев едва ли претерпит изменения. "Имидж накачан пропагандой в какого-то героя современности. Кроме того, споры из-за копеечки для европейцев являются делом абсолютно привычным, ничего необыкновенного они в этом не увидят", - считает эксперт. "Эта ситуация показывает, что дружба против России дружбой, а табачок врозь. Восточные европейцы интересами своих фермеров жертвовать не собираются, у них экономическая ситуация и так не самая блестящая", - сказал Братерский. Эксперт считает, что обращение Зеленского в суд не изменит позицию Евросоюза по помощи Украине, заявил Братерский. "Это - одно, а зерно - это другое. Никакой связи не вижу", - сказал он. "Мы же плохие, а они хорошие. Западный человек непостижимым для нас образом умеет применять клише, видеть вещи по-разному. Экспорт зерна из России... это плохо. А экспорт зерна из Украины – это благородная вещь, но он мешает интересам демократических фермеров", - сказал Братерский.
https://ria.ru/20230906/pomosch-1894645749.html
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украина, владимир зеленский, евросоюз, зерновая сделка, высшая школа экономики (вшэ), россия, киев
Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Зерновая сделка, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия, Киев
Эксперт: обращение Киева в суд не изменит позицию ЕС по помощи Украине

Эксперт: Киев не лишится помощи ЕС, если подаст в суд из-за ситуации с зерном

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeСаммит Украина - ЕС в Киеве
Саммит Украина - ЕС в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Саммит Украина - ЕС в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Если Владимир Зеленский обратится в арбитражный суд в связи с запретом стран ЕС на ввоз украинского зерна, то Евросоюз все равно продолжит оказывать помощь киевскому режиму, а его накаченный пропагандой образ не пострадает, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
Ранее Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после пресс-конференции в Киеве. 6 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна
6 сентября, 23:19
В беседе с агентством Братерский сообщил, что обращение Зеленского в суд вряд ли скажется на отношениях Украины с ЕС, а его имидж в глазах европейцев едва ли претерпит изменения. "Имидж накачан пропагандой в какого-то героя современности. Кроме того, споры из-за копеечки для европейцев являются делом абсолютно привычным, ничего необыкновенного они в этом не увидят", - считает эксперт.
«
"Эта ситуация показывает, что дружба против России дружбой, а табачок врозь. Восточные европейцы интересами своих фермеров жертвовать не собираются, у них экономическая ситуация и так не самая блестящая", - сказал Братерский. Эксперт считает, что обращение Зеленского в суд не изменит позицию Евросоюза по помощи Украине, заявил Братерский. "Это - одно, а зерно - это другое. Никакой связи не вижу", - сказал он.
«
"Мы же плохие, а они хорошие. Западный человек непостижимым для нас образом умеет применять клише, видеть вещи по-разному. Экспорт зерна из России... это плохо. А экспорт зерна из Украины – это благородная вещь, но он мешает интересам демократических фермеров", - сказал Братерский.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США
Вчера, 14:02
 
УкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзЗерновая сделкаВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияКиев
 
 
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