Эксперт: обращение Киева в суд не изменит позицию ЕС по помощи Украине
Эксперт: Киев не лишится помощи ЕС, если подаст в суд из-за ситуации с зерном
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeСаммит Украина - ЕС в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Саммит Украина - ЕС в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Если Владимир Зеленский обратится в арбитражный суд в связи с запретом стран ЕС на ввоз украинского зерна, то Евросоюз все равно продолжит оказывать помощь киевскому режиму, а его накаченный пропагандой образ не пострадает, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
Ранее Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.
В беседе с агентством Братерский сообщил, что обращение Зеленского в суд вряд ли скажется на отношениях Украины с ЕС, а его имидж в глазах европейцев едва ли претерпит изменения. "Имидж накачан пропагандой в какого-то героя современности. Кроме того, споры из-за копеечки для европейцев являются делом абсолютно привычным, ничего необыкновенного они в этом не увидят", - считает эксперт.
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"Эта ситуация показывает, что дружба против России дружбой, а табачок врозь. Восточные европейцы интересами своих фермеров жертвовать не собираются, у них экономическая ситуация и так не самая блестящая", - сказал Братерский. Эксперт считает, что обращение Зеленского в суд не изменит позицию Евросоюза по помощи Украине, заявил Братерский. "Это - одно, а зерно - это другое. Никакой связи не вижу", - сказал он.
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"Мы же плохие, а они хорошие. Западный человек непостижимым для нас образом умеет применять клише, видеть вещи по-разному. Экспорт зерна из России... это плохо. А экспорт зерна из Украины – это благородная вещь, но он мешает интересам демократических фермеров", - сказал Братерский.