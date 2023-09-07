https://ria.ru/20230907/zerno-1894762307.html

Эксперт: обращение Киева в суд не изменит позицию ЕС по помощи Украине

Эксперт: обращение Киева в суд не изменит позицию ЕС по помощи Украине - РИА Новости, 07.09.2023

Эксперт: обращение Киева в суд не изменит позицию ЕС по помощи Украине

Если Владимир Зеленский обратится в арбитражный суд в связи с запретом стран ЕС на ввоз украинского зерна, то Евросоюз все равно продолжит оказывать помощь... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:55

2023-09-07T14:55

2023-09-07T14:55

украина

владимир зеленский

евросоюз

зерновая сделка

высшая школа экономики (вшэ)

россия

киев

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Если Владимир Зеленский обратится в арбитражный суд в связи с запретом стран ЕС на ввоз украинского зерна, то Евросоюз все равно продолжит оказывать помощь киевскому режиму, а его накаченный пропагандой образ не пострадает, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. Ранее Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС. В беседе с агентством Братерский сообщил, что обращение Зеленского в суд вряд ли скажется на отношениях Украины с ЕС, а его имидж в глазах европейцев едва ли претерпит изменения. "Имидж накачан пропагандой в какого-то героя современности. Кроме того, споры из-за копеечки для европейцев являются делом абсолютно привычным, ничего необыкновенного они в этом не увидят", - считает эксперт. "Эта ситуация показывает, что дружба против России дружбой, а табачок врозь. Восточные европейцы интересами своих фермеров жертвовать не собираются, у них экономическая ситуация и так не самая блестящая", - сказал Братерский. Эксперт считает, что обращение Зеленского в суд не изменит позицию Евросоюза по помощи Украине, заявил Братерский. "Это - одно, а зерно - это другое. Никакой связи не вижу", - сказал он. "Мы же плохие, а они хорошие. Западный человек непостижимым для нас образом умеет применять клише, видеть вещи по-разному. Экспорт зерна из России... это плохо. А экспорт зерна из Украины – это благородная вещь, но он мешает интересам демократических фермеров", - сказал Братерский.

https://ria.ru/20230906/pomosch-1894645749.html

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894744136.html

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украина, владимир зеленский, евросоюз, зерновая сделка, высшая школа экономики (вшэ), россия, киев