https://ria.ru/20230907/zerno-1894651249.html
СМИ: страны ЕС против продления запрета на импорт зерна из Украины
СМИ: страны ЕС против продления запрета на импорт зерна из Украины - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: страны ЕС против продления запрета на импорт зерна из Украины
Большинство стран ЕС выступают против продления запрета на импорт украинского зерна, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T01:01
2023-09-07T01:01
2023-09-07T01:01
польша
болгария
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евросоюз
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Большинство стран ЕС выступают против продления запрета на импорт украинского зерна, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Большинство стран ЕС выступают против продления запрета на импорт украинского зерна после середины сентября", - говорится в сообщении издания со ссылкой на четырех дипломатов ЕС. Как отмечает источник, в среду послы 22 стран ЕС либо выступили против идеи продления ограничений, либо отнеслись к ней скептично. По данным источника, Франция и Германия были наиболее критически настроены к продлению ограничений. Согласно информации других источников, многие страны признали трудности, с которыми сталкиваются Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, поэтому попросили Еврокомиссию предложить альтернативные меры. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить истекающий 15 сентября запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
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польша, болгария, венгрия, евросоюз, politico, еврокомиссия, в мире
Польша, Болгария, Венгрия, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия, В мире
СМИ: страны ЕС против продления запрета на импорт зерна из Украины
Politico: многие страны ЕС против продления запрета на импорт зерна из Украины