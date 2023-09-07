https://ria.ru/20230907/zemletryasenie-1894655553.html
У берегов Чили произошло землетрясение
У берегов Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 07.09.2023
У берегов Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T03:11
2023-09-07T03:11
2023-09-07T03:11
чили
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр. Толчки были зафиксированы в среду в 20.48 по местному времени (02.48 четверга мск) на глубине 35 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 24 километрах к западу от города Тонгой. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230831/zemletryasenie-1893389926.html
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чили, в мире
У берегов Чили произошло землетрясение
У берегов Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр.
Толчки были зафиксированы в среду в 20.48 по местному времени (02.48 четверга мск) на глубине 35 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 24 километрах к западу от города Тонгой.
В индонезийской провинции Тимор произошло землетрясение
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.