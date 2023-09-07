https://ria.ru/20230907/zaymy-1894842277.html
Фонд микрофинансирования Кубани выдал 1,4 млрд рублей займов за 2023 год
Фонд микрофинансирования Кубани выдал 1,4 млрд рублей займов за 2023 год - РИА Новости, 07.09.2023
Фонд микрофинансирования Кубани выдал 1,4 млрд рублей займов за 2023 год
Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал свыше 600 займов на сумму 1,4 миллиардов рублей в течение 2023 года, мера поддержки помогает развиваться... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:48
2023-09-07T19:48
2023-09-07T19:48
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал свыше 600 займов на сумму 1,4 миллиардов рублей в течение 2023 года, мера поддержки помогает развиваться малому и среднему бизнесу, а также начинающим предпринимателям региона, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "С начала 2023 года региональный Фонд микрофинансирования выдал более 600 займов на сумму 1,4 миллиарда рублей. Сегодня для предпринимателей и самозанятых в нем доступны 23 программы поддержки. Их востребованность ежегодно возрастает, потому что условия выгоднее, чем в банках. Продукты Фонда наиболее популярны у аграриев, производителей, а также в сферах торговли и грузоперевозок. Они позволяют развиваться малым и средним компаниям, микробизнесу и даже стартапам", - заявил и в пресс-службе краевой администрации слова Кондратьева.Отмечается, что фонд помогает развиваться малому и среднему предпринимательству (МСП). По итогам семи месяцев 2023 года в регионе создали 35,9 тысяч новых субъектов МСП, что почти на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фонд разработал различные программы поддержки. Для пострадавших от разгула стихии предпринимателей действует заем "Специальный ЧС". Для категории социальное предпринимательство – "Социальный". Для импортозамещающих и высокотехнологичных производств – "Промышленник", "IT технологии", для поддержки местных производителей – "Сделано на Кубани". Выгодные условия доступны и для тех, кто собирается начать свое дело. В 2021 году по инициативе губернатора запустили уникальный проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" и специальный микрозайм. В 2023 году ввели еще три новых направления – "Реновация", "Кино", "Бизнес молодых. Второй шаг".
https://ria.ru/20230623/zaem-1880089553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Фонд микрофинансирования Кубани выдал 1,4 млрд рублей займов за 2023 год
Фонд микрофинансирования Кубани выдал 1,4 миллиарда рублей займов за 2023 год
КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал свыше 600 займов на сумму 1,4 миллиардов рублей в течение 2023 года, мера поддержки помогает развиваться малому и среднему бизнесу, а также начинающим предпринимателям региона, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«
"С начала 2023 года региональный Фонд микрофинансирования выдал более 600 займов на сумму 1,4 миллиарда рублей. Сегодня для предпринимателей и самозанятых в нем доступны 23 программы поддержки. Их востребованность ежегодно возрастает, потому что условия выгоднее, чем в банках. Продукты Фонда наиболее популярны у аграриев, производителей, а также в сферах торговли и грузоперевозок. Они позволяют развиваться малым и средним компаниям, микробизнесу и даже стартапам", - заявил и в пресс-службе краевой администрации слова Кондратьева.
Отмечается, что фонд помогает развиваться малому и среднему предпринимательству (МСП). По итогам семи месяцев 2023 года в регионе создали 35,9 тысяч новых субъектов МСП, что почти на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фонд разработал различные программы поддержки. Для пострадавших от разгула стихии предпринимателей действует заем "Специальный ЧС". Для категории социальное предпринимательство – "Социальный". Для импортозамещающих и высокотехнологичных производств – "Промышленник", "IT технологии", для поддержки местных производителей – "Сделано на Кубани". Выгодные условия доступны и для тех, кто собирается начать свое дело. В 2021 году по инициативе губернатора запустили уникальный проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" и специальный микрозайм. В 2023 году ввели еще три новых направления – "Реновация", "Кино", "Бизнес молодых. Второй шаг".
На Кубани ввели новый льготный заем для кинопроизводителей