https://ria.ru/20230907/zaymy-1894842277.html

Фонд микрофинансирования Кубани выдал 1,4 млрд рублей займов за 2023 год

Фонд микрофинансирования Кубани выдал 1,4 млрд рублей займов за 2023 год - РИА Новости, 07.09.2023

Фонд микрофинансирования Кубани выдал 1,4 млрд рублей займов за 2023 год

Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал свыше 600 займов на сумму 1,4 миллиардов рублей в течение 2023 года, мера поддержки помогает развиваться... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:48

2023-09-07T19:48

2023-09-07T19:48

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал свыше 600 займов на сумму 1,4 миллиардов рублей в течение 2023 года, мера поддержки помогает развиваться малому и среднему бизнесу, а также начинающим предпринимателям региона, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "С начала 2023 года региональный Фонд микрофинансирования выдал более 600 займов на сумму 1,4 миллиарда рублей. Сегодня для предпринимателей и самозанятых в нем доступны 23 программы поддержки. Их востребованность ежегодно возрастает, потому что условия выгоднее, чем в банках. Продукты Фонда наиболее популярны у аграриев, производителей, а также в сферах торговли и грузоперевозок. Они позволяют развиваться малым и средним компаниям, микробизнесу и даже стартапам", - заявил и в пресс-службе краевой администрации слова Кондратьева.Отмечается, что фонд помогает развиваться малому и среднему предпринимательству (МСП). По итогам семи месяцев 2023 года в регионе создали 35,9 тысяч новых субъектов МСП, что почти на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фонд разработал различные программы поддержки. Для пострадавших от разгула стихии предпринимателей действует заем "Специальный ЧС". Для категории социальное предпринимательство – "Социальный". Для импортозамещающих и высокотехнологичных производств – "Промышленник", "IT технологии", для поддержки местных производителей – "Сделано на Кубани". Выгодные условия доступны и для тех, кто собирается начать свое дело. В 2021 году по инициативе губернатора запустили уникальный проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" и специальный микрозайм. В 2023 году ввели еще три новых направления – "Реновация", "Кино", "Бизнес молодых. Второй шаг".

https://ria.ru/20230623/zaem-1880089553.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев