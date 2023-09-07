https://ria.ru/20230907/zavod-1894839364.html
Новый завод по переработке масла обеспечил 700 рабочих мест в Тольятти
Новый завод по переработке масла обеспечил 700 рабочих мест в Тольятти - РИА Новости, 07.09.2023
Новый завод по переработке масла обеспечил 700 рабочих мест в Тольятти
В особой экономической зоне Тольятти состоялся запуск первой очереди производства масла на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов (ТКПП), сообщает... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:32
2023-09-07T19:32
2023-09-07T19:32
самарская область
тольятти
дмитрий азаров
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В особой экономической зоне Тольятти состоялся запуск первой очереди производства масла на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов (ТКПП), сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Завод построен за полтора года, дополнительно оснащен современными высокопроизводительными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел, рассчитан на переработку 600 тысяч тонн масличных в год. Запуск комбината обеспечил создание более 700 рабочих мест. Строительство осуществлялось с привлечением средств инвесторов. Сумма инвестиций в первый этап проекта составила 15 миллиардов рублей. "Проект по-настоящему масштабный и очень важный для нашего региона. Самарская область в последние годы сделала настоящий рывок в своей инвестиционной привлекательности, что не раз отмечалось на федеральном уровне президентом Владимиром Путиным", - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на открытии первой очереди предприятия. Первой продукцией ТКПП стало подсолнечное масло "Слобода". "Мы создали условия и здесь - в Тольятти, в Особой экономической зоне - появляются новые производства, новые рабочие места. В конечном счете, это повышение уровня благосостояния людей. И, значит, мы решаем главную задачу, которую ставят перед нами граждане нашей страны, проживающие на территории Самарской области, и ставит президент", - отметил губернатор. Глава региона подчеркнул, что Особая экономическая зона Тольятти дает мощнейший импульс развитию не только города, но и региона в целом. По итогам прошлого года ОЭЗ Тольятти попала в тройку лучших ОЭЗ в стране по инвестиционной привлекательности. "Уже набранный пакет инвестиций превышает 43 миллиарда рублей. Есть решения по размещению здесь дополнительных производств. Мы продолжим развивать ОЭЗ, а значит, и городской округ. Уже приступаем к созданию инфраструктуры по третьему этапу ОЭЗ", - сообщил Азаров. Поддержкой в дальнейшем развитии ОЭЗ Тольятти глава региона заручился в августе этого года, в ходе визита в Самарскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина. "Город и впредь будет развиваться, процветать. Людям есть где работать, реализовывать свои таланты. И очень важно, что мы опережающими темпами приводим инфраструктуру, благоустройство города в должный вид. Очень приятно слышать благодарность тольяттинцев за новые скверы площади, набережную, за новые школы и больницы. Уверен, это повышает привлекательность городского округа Тольятти. Неслучайно сегодня сюда уже едут люди из разных регионов, городов и сел нашей страны", - сказал губернатор. Также Азаров напомнил, что в разные годы Тольятти привлекал людей из разных уголков нашей страны масштабом своего развития: так строились ГЭС, АВТОВАЗ, предприятия химической промышленности. "Будем создавать все новые условия для того, чтобы человеку было на самарской земле где реализовать себя, свои компетенции, знания, свои таланты", - заявил глава региона. Генеральный директор ТКПП Михаил Смирнов рассказал, что построенный комбинат - один из самых крупных в Европе, с высокотехнологичным оборудованием и передовыми технологиями переработки. "Через некоторое время мы начнем строительство второй, а потом и третьей очереди, которые увеличат производительность комбината более чем в два раза. Уверен, что данная задача нам по плечу", - сообщил Смирнов. На комбинате организовано строительство экологических объектов: теплоэлектроцентралей и блока очистки технической воды и сточных вод. Возведение теплоэлектроцентралей позволит применять технологии безотходного производства. Образующаяся в результате основной деятельности предприятия лузга семян подсолнечника будет сжигаться с соблюдением всех экологических требований, а тепловая энергия - использоваться для выработки электроэнергии для нужд предприятия.
https://ria.ru/20230830/byudzhet-1893185975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, тольятти, дмитрий азаров
Самарская область, Тольятти, Дмитрий Азаров
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В особой экономической зоне Тольятти состоялся запуск первой очереди производства масла на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов (ТКПП), сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Завод построен за полтора года, дополнительно оснащен современными высокопроизводительными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел, рассчитан на переработку 600 тысяч тонн масличных в год. Запуск комбината обеспечил создание более 700 рабочих мест.
Строительство осуществлялось с привлечением средств инвесторов. Сумма инвестиций в первый этап проекта составила 15 миллиардов рублей.
"Проект по-настоящему масштабный и очень важный для нашего региона. Самарская область в последние годы сделала настоящий рывок в своей инвестиционной привлекательности, что не раз отмечалось на федеральном уровне президентом Владимиром Путиным
", - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
на открытии первой очереди предприятия.
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Первой продукцией ТКПП стало подсолнечное масло "Слобода".
«
"Мы создали условия и здесь - в Тольятти, в Особой экономической зоне - появляются новые производства, новые рабочие места. В конечном счете, это повышение уровня благосостояния людей. И, значит, мы решаем главную задачу, которую ставят перед нами граждане нашей страны, проживающие на территории Самарской области, и ставит президент", - отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что Особая экономическая зона Тольятти дает мощнейший импульс развитию не только города, но и региона в целом. По итогам прошлого года ОЭЗ Тольятти попала в тройку лучших ОЭЗ в стране по инвестиционной привлекательности.
"Уже набранный пакет инвестиций превышает 43 миллиарда рублей. Есть решения по размещению здесь дополнительных производств. Мы продолжим развивать ОЭЗ, а значит, и городской округ. Уже приступаем к созданию инфраструктуры по третьему этапу ОЭЗ", - сообщил Азаров.
Поддержкой в дальнейшем развитии ОЭЗ Тольятти глава региона заручился в августе этого года, в ходе визита в Самарскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина
.
«
"Город и впредь будет развиваться, процветать. Людям есть где работать, реализовывать свои таланты. И очень важно, что мы опережающими темпами приводим инфраструктуру, благоустройство города в должный вид. Очень приятно слышать благодарность тольяттинцев за новые скверы площади, набережную, за новые школы и больницы. Уверен, это повышает привлекательность городского округа Тольятти. Неслучайно сегодня сюда уже едут люди из разных регионов, городов и сел нашей страны", - сказал губернатор.
Также Азаров напомнил, что в разные годы Тольятти привлекал людей из разных уголков нашей страны масштабом своего развития: так строились ГЭС, АВТОВАЗ
, предприятия химической промышленности.
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"Будем создавать все новые условия для того, чтобы человеку было на самарской земле где реализовать себя, свои компетенции, знания, свои таланты", - заявил глава региона.
Генеральный директор ТКПП Михаил Смирнов рассказал, что построенный комбинат - один из самых крупных в Европе
, с высокотехнологичным оборудованием и передовыми технологиями переработки.
«
"Через некоторое время мы начнем строительство второй, а потом и третьей очереди, которые увеличат производительность комбината более чем в два раза. Уверен, что данная задача нам по плечу", - сообщил Смирнов.
На комбинате организовано строительство экологических объектов: теплоэлектроцентралей и блока очистки технической воды и сточных вод. Возведение теплоэлектроцентралей позволит применять технологии безотходного производства. Образующаяся в результате основной деятельности предприятия лузга семян подсолнечника будет сжигаться с соблюдением всех экологических требований, а тепловая энергия - использоваться для выработки электроэнергии для нужд предприятия.