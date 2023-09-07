https://ria.ru/20230907/zasedanie-1894839172.html

Россия запросила заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках"

Россия запросила заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.09.2023

Россия запросила заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках"

Россия запросила на 26 сентября проведение заседания СБ ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", написал в своем... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:31

2023-09-07T19:31

2023-09-07T19:39

россия

оон

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

сша

дмитрий полянский

сеймур херш

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ООН, 7 сен - РИА Новости. Россия запросила на 26 сентября проведение заседания СБ ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы запросили на 26 сентября - годовщину подрыва "Северных потоков" - открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников "на чистую воду". Начало - в 22.00 по Москве", - указал Полянский.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230901/potoki-1893535355.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оон, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, сша, дмитрий полянский, сеймур херш, джо байден, совет безопасности оон, северный поток — 2