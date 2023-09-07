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Россия запросила заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.09.2023
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19:31 07.09.2023 (обновлено: 19:39 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/zasedanie-1894839172.html
Россия запросила заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках"
Россия запросила заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.09.2023
Россия запросила заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках"
Россия запросила на 26 сентября проведение заседания СБ ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", написал в своем... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:31
2023-09-07T19:39
россия
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
сша
дмитрий полянский
сеймур херш
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ООН, 7 сен - РИА Новости. Россия запросила на 26 сентября проведение заседания СБ ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы запросили на 26 сентября - годовщину подрыва "Северных потоков" - открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников "на чистую воду". Начало - в 22.00 по Москве", - указал Полянский.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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россия, оон, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, сша, дмитрий полянский, сеймур херш, джо байден, совет безопасности оон, северный поток — 2
Россия, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, США, Дмитрий Полянский, Сеймур Херш, Джо Байден, Совет Безопасности ООН, Северный поток — 2
Россия запросила заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках"

Россия запросила на 26 сентября заседание СБ ООН по диверсии на Северных потоках

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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ООН, 7 сен - РИА Новости. Россия запросила на 26 сентября проведение заседания СБ ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Мы запросили на 26 сентября - годовщину подрыва "Северных потоков" - открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников "на чистую воду". Начало - в 22.00 по Москве", - указал Полянский.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Кандидат в президенты США сделал признание о подрыве "Северных потоков"
1 сентября, 02:12
 
РоссияООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"В миреСШАДмитрий ПолянскийСеймур ХершДжо БайденСовет Безопасности ООНСеверный поток — 2
 
 
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