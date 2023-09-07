На Запорожском направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
Минобороны: российские ВС на Запорожском направлении отразили 14 атак ВСУ
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские военные отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
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"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- до 110 военнослужащих;
- два танка;
- четыре боевые машины пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
- самоходная артиллерийская установка M109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США;
- гаубица FH-70 производства Великобритании;
- станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению беспилотников и блокированию их каналов управления и навигации "Буковель-AD".
Донецкое направление
Потери противника составили:
- более 320 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- две боевые машины пехоты;
- 12 автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- две гаубицы Д-30;
- гаубица Д-20.
Купянское направление
Группировка войск "Запад" отразила четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Кисловки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 55 военнослужащих;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- три артиллерийские системы М777 производства США.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых отрядов украинской 67-й механизированной бригады в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три пикапа.
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ возле Старомайорского в ДНР. Помимо этого, в районе Новомайорского удалось отразить атаку украинских солдат, а также пресечь деятельность двух групп диверсантов.
Потери противника составили:
- до 180 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- пять автомобилей;
- две гаубицы Д-30;
- орудие "Гиацинт-Б";
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
Херсонское направление
Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 25 военнослужащих;
- два автомобиля;
- две артиллерийские системы М777 производства США.
Кроме того, на острове Переяславский удалось уничтожить три группы диверсантов из состава 126-й бригады территориальной обороны.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах. В частности, возле Любимовки в Запорожской области уничтожена пусковая установка ЗРК С-300пс. Также в районах Красного и Новомихайловки в ДНР удалось ликвидировать полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.