https://ria.ru/20230907/zaporozhe-1894737980.html

На Запорожском направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ

На Запорожском направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023

На Запорожском направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ

Российские военные отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:35

2023-09-07T13:35

2023-09-07T15:12

россия

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

сша

польша

с-300пс

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894766774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f0187baf1686546e454d5c1cdc462fb.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские военные отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", — говорится в сводке.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила девять атак украинских штурмовых отрядов в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик в ДНР.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Кисловки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых отрядов украинской 67-й механизированной бригады в районе Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ возле Старомайорского в ДНР. Помимо этого, в районе Новомайорского удалось отразить атаку украинских солдат, а также пресечь деятельность двух групп диверсантов.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Кроме того, на острове Переяславский удалось уничтожить три группы диверсантов из состава 126-й бригады территориальной обороны.Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах. В частности, возле Любимовки в Запорожской области уничтожена пусковая установка ЗРК С-300пс. Также в районах Красного и Новомихайловки в ДНР удалось ликвидировать полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

https://ria.ru/20230907/proval-1894682908.html

https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html

https://ria.ru/20230907/vsu-1894695033.html

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

польша

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об отражении атак ВСУ на Запорожском направлении . Вооруженные силы (ВС) РФ отразили в районах Работино и Вербового на Запорожском направлении 14 атак подразделений Украины за сутки, на направлении уничтожены до 110 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ. 2023-09-07T13:35 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, польша, с-300пс, донецкая народная республика, запорожская область