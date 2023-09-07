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На Запорожском направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 07.09.2023 (обновлено: 15:12 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/zaporozhe-1894737980.html
На Запорожском направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
На Запорожском направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
На Запорожском направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
Российские военные отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:35
2023-09-07T15:12
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
сша
польша
с-300пс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские военные отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", — говорится в сводке.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила девять атак украинских штурмовых отрядов в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик в ДНР.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Кисловки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых отрядов украинской 67-й механизированной бригады в районе Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ возле Старомайорского в ДНР. Помимо этого, в районе Новомайорского удалось отразить атаку украинских солдат, а также пресечь деятельность двух групп диверсантов.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Кроме того, на острове Переяславский удалось уничтожить три группы диверсантов из состава 126-й бригады территориальной обороны.Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах. В частности, возле Любимовки в Запорожской области уничтожена пусковая установка ЗРК С-300пс. Также в районах Красного и Новомихайловки в ДНР удалось ликвидировать полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
https://ria.ru/20230907/proval-1894682908.html
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Минобороны об отражении атак ВСУ на Запорожском направлении
. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили в районах Работино и Вербового на Запорожском направлении 14 атак подразделений Украины за сутки, на направлении уничтожены до 110 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, польша, с-300пс, донецкая народная республика, запорожская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, США, Польша, С-300ПС, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
На Запорожском направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ

Минобороны: российские ВС на Запорожском направлении отразили 14 атак ВСУ

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские военные отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
  • до 110 военнослужащих;
  • два танка;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка M109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США;
  • гаубица FH-70 производства Великобритании;
  • станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению беспилотников и блокированию их каналов управления и навигации "Буковель-AD".
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Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила девять атак украинских штурмовых отрядов в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик в ДНР.
Потери противника составили:
  • более 320 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • 12 автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • две гаубицы Д-30;
  • гаубица Д-20.
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6 сентября, 08:00

Купянское направление

Группировка войск "Запад" отразила четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Кисловки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 55 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • три артиллерийские системы М777 производства США.
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых отрядов украинской 67-й механизированной бригады в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа.
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Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ возле Старомайорского в ДНР. Помимо этого, в районе Новомайорского удалось отразить атаку украинских солдат, а также пресечь деятельность двух групп диверсантов.
Потери противника составили:
  • до 180 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • две гаубицы Д-30;
  • орудие "Гиацинт-Б";
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
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Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 25 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • две артиллерийские системы М777 производства США.
Кроме того, на острове Переяславский удалось уничтожить три группы диверсантов из состава 126-й бригады территориальной обороны.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах. В частности, возле Любимовки в Запорожской области уничтожена пусковая установка ЗРК С-300пс. Также в районах Красного и Новомихайловки в ДНР удалось ликвидировать полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСШАПольшаС-300ПСДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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