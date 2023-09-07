https://ria.ru/20230907/zaporozhe-1894706305.html

В городе Запорожье прогремел взрыв

В городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 07.09.2023

В городе Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном киевским властям городе Запорожье в четверг прозвучал взрыв, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:39

2023-09-07T11:39

2023-09-07T11:39

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье в четверг прозвучал взрыв, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучал взрыв", - сказал он, отметив, что информация о случившемся уточняется. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230906/vzryvy-1894645064.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, ситуация в днр и лнр