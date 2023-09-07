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В городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 07.09.2023
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11:39 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/zaporozhe-1894706305.html
В городе Запорожье прогремел взрыв
В городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 07.09.2023
В городе Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном киевским властям городе Запорожье в четверг прозвучал взрыв, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:39
2023-09-07T11:39
в мире
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье в четверг прозвучал взрыв, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучал взрыв", - сказал он, отметив, что информация о случившемся уточняется. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230906/vzryvy-1894645064.html
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в мире, запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
В городе Запорожье прогремел взрыв

Рогов: в городе Запорожье прогремел взрыв

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудник полиции Украины
Сотрудник полиции Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Національна поліція України
Сотрудник полиции Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье в четверг прозвучал взрыв, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучал взрыв", - сказал он, отметив, что информация о случившемся уточняется.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
6 сентября, 23:08
 
В миреЗапорожьеЗапорожская областьКиевВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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