https://ria.ru/20230907/zaporozhe-1894706305.html
В городе Запорожье прогремел взрыв
В городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 07.09.2023
В городе Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном киевским властям городе Запорожье в четверг прозвучал взрыв, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:39
2023-09-07T11:39
2023-09-07T11:39
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье в четверг прозвучал взрыв, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучал взрыв", - сказал он, отметив, что информация о случившемся уточняется. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230906/vzryvy-1894645064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
В городе Запорожье прогремел взрыв
Рогов: в городе Запорожье прогремел взрыв