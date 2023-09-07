https://ria.ru/20230907/zaes-1894778924.html
В Энергодаре рассказали, где будут голосовать сотрудники ЗАЭС
В Энергодаре рассказали, где будут голосовать сотрудники ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2023
В Энергодаре рассказали, где будут голосовать сотрудники ЗАЭС
Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на выборах 2023 года будут голосовать на общих участках, сообщил глава администрации Энергодара Эдуард... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:53
2023-09-07T15:53
2023-09-07T15:53
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 сен - РИА Новости. Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на выборах 2023 года будут голосовать на общих участках, сообщил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. "Голосование будет очным и начнется 8 сентября. У нас подготовлен 21 участок. Мы их обеспечили всем необходимым – мебелью, оборудованием и так далее. Сотрудники Запорожской атомной электростанции будут голосовать на участках в городе, их количество это позволяет. Между сменами, до работы они вполне смогут принять участие в голосовании", - сказал Сеновоз журналистам. По его словам, в преддверии голосования в городе предпринимаются дополнительные меры безопасности. "Мы привлекли все силы и средства, которые есть в городе, силовики постоянно проводят мероприятия, направленные на то, чтобы максимально обезопасить проведение выборов. Противник активизировался в преддверии выборов, мы понимаем, что у них стоит задача максимально запугать население, сорвать процесс проведения выборов. Мы предпринимаем все меры, чтобы избежать возможных последствий после ударов, которые могут нанести по нашему городу", - уточнил Сеновоз.
https://radiosputnik.ria.ru/20230831/zaes-1893489134.html
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в мире, энергодар, запорожская аэс, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Единый день голосования в России — 2023
В Энергодаре рассказали, где будут голосовать сотрудники ЗАЭС
Глава Энергодара: в сентябре сотрудники ЗАЭС будут голосовать на общих участках
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 сен - РИА Новости. Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на выборах 2023 года будут голосовать на общих участках, сообщил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз.
"Голосование будет очным и начнется 8 сентября. У нас подготовлен 21 участок. Мы их обеспечили всем необходимым – мебелью, оборудованием и так далее. Сотрудники Запорожской атомной электростанции будут голосовать на участках в городе, их количество это позволяет. Между сменами, до работы они вполне смогут принять участие в голосовании", - сказал Сеновоз журналистам.
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По его словам, в преддверии голосования в городе предпринимаются дополнительные меры безопасности.
"Мы привлекли все силы и средства, которые есть в городе, силовики постоянно проводят мероприятия, направленные на то, чтобы максимально обезопасить проведение выборов. Противник активизировался в преддверии выборов, мы понимаем, что у них стоит задача максимально запугать население, сорвать процесс проведения выборов. Мы предпринимаем все меры, чтобы избежать возможных последствий после ударов, которые могут нанести по нашему городу", - уточнил Сеновоз.
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