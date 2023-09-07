https://ria.ru/20230907/zaes-1894778924.html

В Энергодаре рассказали, где будут голосовать сотрудники ЗАЭС

В Энергодаре рассказали, где будут голосовать сотрудники ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2023

В Энергодаре рассказали, где будут голосовать сотрудники ЗАЭС

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на выборах 2023 года будут голосовать на общих участках, сообщил глава администрации Энергодара Эдуард... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:53

2023-09-07T15:53

2023-09-07T15:53

в мире

энергодар

запорожская аэс

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882669255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85448fa7e9d10b5c91f66f6c87b33fea.jpg

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 сен - РИА Новости. Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на выборах 2023 года будут голосовать на общих участках, сообщил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. "Голосование будет очным и начнется 8 сентября. У нас подготовлен 21 участок. Мы их обеспечили всем необходимым – мебелью, оборудованием и так далее. Сотрудники Запорожской атомной электростанции будут голосовать на участках в городе, их количество это позволяет. Между сменами, до работы они вполне смогут принять участие в голосовании", - сказал Сеновоз журналистам. По его словам, в преддверии голосования в городе предпринимаются дополнительные меры безопасности. "Мы привлекли все силы и средства, которые есть в городе, силовики постоянно проводят мероприятия, направленные на то, чтобы максимально обезопасить проведение выборов. Противник активизировался в преддверии выборов, мы понимаем, что у них стоит задача максимально запугать население, сорвать процесс проведения выборов. Мы предпринимаем все меры, чтобы избежать возможных последствий после ударов, которые могут нанести по нашему городу", - уточнил Сеновоз.

https://radiosputnik.ria.ru/20230831/zaes-1893489134.html

https://ria.ru/20230907/deg-1894774153.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энергодар, запорожская аэс, единый день голосования в россии — 2023