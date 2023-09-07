https://ria.ru/20230907/zaderzhanie-1894851175.html
"Россия сегодня" прокомментировала задержание обозревателя Sputnik Армения
"Россия сегодня" прокомментировала задержание обозревателя Sputnik Армения - РИА Новости, 07.09.2023
"Россия сегодня" прокомментировала задержание обозревателя Sputnik Армения
Медиагруппа "Россия сегодня" следит за задержанием обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, рассчитывает на объективность следствия, призывает немедленно... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:01
2023-09-07T21:01
2023-09-07T21:38
россия
евгений примаков
мария захарова
sputnik армения
следственный комитет россии (ск рф)
армения
ереван
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" следит за задержанием обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, рассчитывает на объективность следствия, призывает немедленно остановить провокации, нацеленные на подрыв дружбы РФ и Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.Глава Россотрудничества Евгений Примаков в четверг заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Sputnik Армения в свою очередь сообщило, что блогер Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в СК. Это задержание стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване Российско-армянского медиафорума, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Следим за задержанием обозревателя нашего Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Задержание журналиста, особенно на фоне первого Армяно-российского медиафорума, требует самых веских обоснований. Рассчитываем на соблюдение всех процессуальных норм, объективность и беспристрастность следствия", - сообщили в пресс-службе.Там также заявили, что возможные провокации, нацеленные на подрыв дружбы между братскими народами России и Армении, должны быть немедленно остановлены.
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россия, евгений примаков, мария захарова, sputnik армения, следственный комитет россии (ск рф), армения, ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Россия, Евгений Примаков, Мария Захарова, Sputnik Армения, Следственный комитет России (СК РФ), Армения, Ереван, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
"Россия сегодня" прокомментировала задержание обозревателя Sputnik Армения
"Россия сегодня" после задержания Геворкяна призвала остановить провокации