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Посольство России отреагировало на задержание Бадаляна и Геворкяна
Посольство России отреагировало на задержание Бадаляна и Геворкяна - РИА Новости, 07.09.2023
Посольство России отреагировало на задержание Бадаляна и Геворкяна
Посольство РФ в Ереване следит за ситуацией с задержанием в Армении пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:16
2023-09-07T20:16
2023-09-07T20:21
россия
армения
ереван
евгений примаков
мария захарова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 7 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Ереване следит за ситуацией с задержанием в Армении пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.Ранее в четверг глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Микаэл Бадалян пропал в армянском Горисе. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума. Позднее СК Армении сообщил, что Бадалян и обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян задержаны на юге Армении в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия,"Посольству известно о задержании пророссийского блогера и активиста М. Бадаляна и обозревателя агентства "Спутник Армения" А. Геворкяна. Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии."Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося", - заявили в посольстве
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россия, армения, ереван, евгений примаков, мария захарова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Армения, Ереван, Евгений Примаков, Мария Захарова, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Следственный комитет России (СК РФ)
Посольство России отреагировало на задержание Бадаляна и Геворкяна
Посольство России заявило, что следит за задержанием Бадаляна и Геворкяна