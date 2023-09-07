https://ria.ru/20230907/voyska-1894655909.html

"Ценные войска": Россия подготовила смертельную ловушку для ВСУ

"Ценные войска": Россия подготовила смертельную ловушку для ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023

"Ценные войска": Россия подготовила смертельную ловушку для ВСУ

Российские войска улучшают способность глушить украинские дроны, заставляя операторов подойти ближе, пишет Business Insider. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T03:34

2023-09-07T03:34

2023-09-07T03:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска улучшают способность глушить украинские дроны, заставляя операторов подойти ближе, пишет Business Insider."Способность России глушить украинские дроны только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Россия переместила средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближе к фронту и расширила диапазон их действия для создания помех украинским аппаратам. Такой шаг вынудил ВСУ выдвинуть операторов дронов из тыла, чтобы преодолевать помехи, говорится в статье.Как отмечает издание, все первые месяцы конфликта украинские операторы могли пилотировать дроны, находясь на большом расстоянии от линии фронта, что защищало их от непосредственной угрозы.Ранее глава госслужбы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявил, что за сутки на фронте ВСУ теряют 40-45 дронов, и одновременно восполнить подобные потери невозможно. До этого он сообщал, что Украина выделила порядка 1 миллиарда долларов на закупку дронов, страна способна покрыть нужды в них на фронте всего на 40%.

https://ria.ru/20230905/trenazher-1894218284.html

https://ria.ru/20230901/bpla-1893745033.html

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины