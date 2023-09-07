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Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России - РИА Новости, 07.09.2023
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11:31 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/uslugi-1894704153.html
Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России
Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России - РИА Новости, 07.09.2023
Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России
Россия отличается от большинства развитых стран мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме, заявил председатель партии... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:31
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россия
дмитрий медведев
единая россия
технологии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия отличается от большинства развитых стран мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В целом в нашей стране очень неплохой опыт, который нас отличает от большинства стран на планете, поскольку услуги в электронной форме в нашей стране оказываются гораздо чаще и качественней, чем во многих других весьма развитых странах мира", - сказал Медведев на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации госуслуг в новых регионах. Он отметил, что нужно сделать очень многое, чтобы граждане новых регионов России могли в полном объеме получать государственные услуги в электронном виде.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, технологии
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Технологии
Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России

Медведев: уровень электронных услуг в России выше, чем в большинстве стран мира

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги
Приложение Госуслуги - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия отличается от большинства развитых стран мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В целом в нашей стране очень неплохой опыт, который нас отличает от большинства стран на планете, поскольку услуги в электронной форме в нашей стране оказываются гораздо чаще и качественней, чем во многих других весьма развитых странах мира", - сказал Медведев на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации госуслуг в новых регионах.
Он отметил, что нужно сделать очень многое, чтобы граждане новых регионов России могли в полном объеме получать государственные услуги в электронном виде.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияТехнологии
 
 
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