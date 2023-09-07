https://ria.ru/20230907/uslugi-1894704153.html

Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России

Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России - РИА Новости, 07.09.2023

Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России

Россия отличается от большинства развитых стран мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме, заявил председатель партии... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:31

2023-09-07T11:31

2023-09-07T11:31

россия

дмитрий медведев

единая россия

технологии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия отличается от большинства развитых стран мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В целом в нашей стране очень неплохой опыт, который нас отличает от большинства стран на планете, поскольку услуги в электронной форме в нашей стране оказываются гораздо чаще и качественней, чем во многих других весьма развитых странах мира", - сказал Медведев на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации госуслуг в новых регионах. Он отметил, что нужно сделать очень многое, чтобы граждане новых регионов России могли в полном объеме получать государственные услуги в электронном виде.

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россия

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, единая россия, технологии