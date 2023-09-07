https://ria.ru/20230907/uslugi-1894704153.html
Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России
Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России - РИА Новости, 07.09.2023
Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России
Россия отличается от большинства развитых стран мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме, заявил председатель партии... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:31
2023-09-07T11:31
2023-09-07T11:31
россия
дмитрий медведев
единая россия
технологии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия отличается от большинства развитых стран мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В целом в нашей стране очень неплохой опыт, который нас отличает от большинства стран на планете, поскольку услуги в электронной форме в нашей стране оказываются гораздо чаще и качественней, чем во многих других весьма развитых странах мира", - сказал Медведев на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации госуслуг в новых регионах. Он отметил, что нужно сделать очень многое, чтобы граждане новых регионов России могли в полном объеме получать государственные услуги в электронном виде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, технологии
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Технологии
Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России
Медведев: уровень электронных услуг в России выше, чем в большинстве стран мира
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия отличается от большинства развитых стран мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В целом в нашей стране очень неплохой опыт, который нас отличает от большинства стран на планете, поскольку услуги в электронной форме в нашей стране оказываются гораздо чаще и качественней, чем во многих других весьма развитых странах мира", - сказал Медведев на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации госуслуг в новых регионах.
Он отметил, что нужно сделать очень многое, чтобы граждане новых регионов России могли в полном объеме получать государственные услуги в электронном виде.
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