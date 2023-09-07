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В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков
В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 07.09.2023
В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков
Почти половина месячной нормы осадков выпала в ночь на четверг в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:03
2023-09-07T04:03
2023-09-07T04:03
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 7 сен – РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков выпала в ночь на четверг в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. Ранее в МЧС Бурятии сообщали об ухудшении погоды на всей территории Бурятии 6 и 7 сентября. По прогнозу в республике ожидались сильные дожди, грозы. "Этой ночью в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков", - говорится в сообщении. Но данным мэрии, работы по откачке воды начались с 00.00 (19.00 мск) и продолжаются до сих пор. За ночь службы откачали почти пять тысяч кубов дождевой воды. Как отметили в городском комбинате по благоустройству, после обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше.
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улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков
В ночь на четверг в Улан-Удэ выпала почти половина месячной нормы осадков