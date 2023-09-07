Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/ulan-ude-1894657149.html
В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков
В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 07.09.2023
В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков
Почти половина месячной нормы осадков выпала в ночь на четверг в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:03
2023-09-07T04:03
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_0:288:2859:1896_1920x0_80_0_0_fc1fe3cf4e8fb7904bca2da92135d824.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 сен – РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков выпала в ночь на четверг в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. Ранее в МЧС Бурятии сообщали об ухудшении погоды на всей территории Бурятии 6 и 7 сентября. По прогнозу в республике ожидались сильные дожди, грозы. "Этой ночью в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков", - говорится в сообщении. Но данным мэрии, работы по откачке воды начались с 00.00 (19.00 мск) и продолжаются до сих пор. За ночь службы откачали почти пять тысяч кубов дождевой воды. Как отметили в городском комбинате по благоустройству, после обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше.
https://ria.ru/20230907/livni-1894656741.html
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_19f311c8a2390a93eddeb87822f6d251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

В ночь на четверг в Улан-Удэ выпала почти половина месячной нормы осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка под зонтом во время ливня
Девушка под зонтом во время ливня - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушка под зонтом во время ливня. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 7 сен – РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков выпала в ночь на четверг в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ранее в МЧС Бурятии сообщали об ухудшении погоды на всей территории Бурятии 6 и 7 сентября. По прогнозу в республике ожидались сильные дожди, грозы.
"Этой ночью в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.
Но данным мэрии, работы по откачке воды начались с 00.00 (19.00 мск) и продолжаются до сих пор. За ночь службы откачали почти пять тысяч кубов дождевой воды. Как отметили в городском комбинате по благоустройству, после обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше.
Автомобиль на затопленной улице Уссурийска - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Приморье после ливней одно село остается отрезанным от сообщения
03:49
 
Улан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала