https://ria.ru/20230907/ulan-ude-1894657149.html

В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 07.09.2023

В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

Почти половина месячной нормы осадков выпала в ночь на четверг в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T04:03

2023-09-07T04:03

2023-09-07T04:03

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 7 сен – РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков выпала в ночь на четверг в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. Ранее в МЧС Бурятии сообщали об ухудшении погоды на всей территории Бурятии 6 и 7 сентября. По прогнозу в республике ожидались сильные дожди, грозы. "Этой ночью в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков", - говорится в сообщении. Но данным мэрии, работы по откачке воды начались с 00.00 (19.00 мск) и продолжаются до сих пор. За ночь службы откачали почти пять тысяч кубов дождевой воды. Как отметили в городском комбинате по благоустройству, после обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше.

https://ria.ru/20230907/livni-1894656741.html

улан-удэ

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улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)