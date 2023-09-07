https://ria.ru/20230907/ukrashenie-1894688723.html

Более 4500 флагов и конструкций украсили Москву в честь Дня города

Более 4500 флагов и конструкций украсили Москву в честь Дня города - РИА Новости, 07.09.2023

Более 4500 флагов и конструкций украсили Москву в честь Дня города

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:17

2023-09-07T10:17

2023-09-07T10:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

общество

городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 9-10 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности установили более 4,5 тысяч флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и цифра "876" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", — заявил он. Заммэра рассказал, что в пешеходных зонах установлены арки с живыми цветами, интерактивные конструкции, обустроены зоны отдыха с качелями. На Пушкинской площади разместили инсталляцию из световых букв, которые складываются в слово "Москва". В парке "Зарядье" появилась объемно-декоративная конструкция "С Днем рождения, Москва!", на Поклонной горе поставили цифровую стелу с лучшими видами столицы и организовали фотовыставку. "На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили более 1 тысяч поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 9 и 10 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", — добавил он. В честь праздника автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками. Бирюков пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

https://ria.ru/20230906/pogoda-1894497149.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы