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Более 4500 флагов и конструкций украсили Москву в честь Дня города - РИА Новости, 07.09.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:17 07.09.2023 (обновлено: 10:53 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/ukrashenie-1894688723.html
Более 4500 флагов и конструкций украсили Москву в честь Дня города
Более 4500 флагов и конструкций украсили Москву в честь Дня города - РИА Новости, 07.09.2023
Более 4500 флагов и конструкций украсили Москву в честь Дня города
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:17
2023-09-07T10:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 9-10 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности установили более 4,5 тысяч флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и цифра "876" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", — заявил он. Заммэра рассказал, что в пешеходных зонах установлены арки с живыми цветами, интерактивные конструкции, обустроены зоны отдыха с качелями. На Пушкинской площади разместили инсталляцию из световых букв, которые складываются в слово "Москва". В парке "Зарядье" появилась объемно-декоративная конструкция "С Днем рождения, Москва!", на Поклонной горе поставили цифровую стелу с лучшими видами столицы и организовали фотовыставку. "На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили более 1 тысяч поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 9 и 10 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", — добавил он. В честь праздника автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками. Бирюков пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
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петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Более 4500 флагов и конструкций украсили Москву в честь Дня города

© АГН "Москва" / Мобильный репортОформление столицы к празднованию Дня города
Оформление столицы к празднованию Дня города - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репорт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 9-10 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности установили более 4,5 тысяч флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и цифра "876" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", — заявил он.
Заммэра рассказал, что в пешеходных зонах установлены арки с живыми цветами, интерактивные конструкции, обустроены зоны отдыха с качелями.
На Пушкинской площади разместили инсталляцию из световых букв, которые складываются в слово "Москва". В парке "Зарядье" появилась объемно-декоративная конструкция "С Днем рождения, Москва!", на Поклонной горе поставили цифровую стелу с лучшими видами столицы и организовали фотовыставку.
«
"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили более 1 тысяч поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 9 и 10 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", — добавил он.
В честь праздника автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками.
Бирюков пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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