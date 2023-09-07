https://ria.ru/20230907/ukraina-1894716698.html
Крымские татары назвали нового министра обороны Украины врагом
Крымские татары назвали нового министра обороны Украины врагом - РИА Новости, 07.09.2023
Крымские татары назвали нового министра обороны Украины врагом
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров является врагом крымских татар и не имеет права говорить от их имени, заявил РИА Новости представитель Крымской... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:16
2023-09-07T12:16
2023-09-07T12:16
рустем умеров
алексей резников
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров является врагом крымских татар и не имеет права говорить от их имени, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов. В среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы министерства обороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. В своем выступлении во время назначения Умеров заявил, что для его семьи и всего крымско-татарского народа "война с Россией началась несколько веков назад". "Умеров не имеет никакого права говорить от имени крымских татар, он относится к числу тех, кто от страха и ради наживы бросил свой народ и сбежал из Крыма. Крымские татары решительно осуждают высказывания Умерова и считают его политическим провокатором. Для крымских татар, как и для всех крымчан, министр обороны Украины, кто бы он ни был, это враг, так как украинская армия сегодня воюет против России и российского Крыма", - сказал Смирнов. По его словам, громогласные и устрашающие заявления Умерова - это не более чем его стремление "выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами".
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рустем умеров, алексей резников, заур смирнов, украина, россия
Рустем Умеров, Алексей Резников, Заур Смирнов, Украина, Россия
Крымские татары назвали нового министра обороны Украины врагом
Крымско-татарский общественный деятель назвал Умерова врагом и провокатором
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров является врагом крымских татар и не имеет права говорить от их имени, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.
В среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы министерства обороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова
. В своем выступлении во время назначения Умеров заявил, что для его семьи и всего крымско-татарского народа "война с Россией
началась несколько веков назад".
"Умеров не имеет никакого права говорить от имени крымских татар, он относится к числу тех, кто от страха и ради наживы бросил свой народ и сбежал из Крыма. Крымские татары решительно осуждают высказывания Умерова и считают его политическим провокатором. Для крымских татар, как и для всех крымчан, министр обороны Украины, кто бы он ни был, это враг, так как украинская армия сегодня воюет против России и российского Крыма", - сказал Смирнов.
По его словам, громогласные и устрашающие заявления Умерова - это не более чем его стремление "выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами".
Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине