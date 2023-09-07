https://ria.ru/20230907/ukraina-1894716698.html

Крымские татары назвали нового министра обороны Украины врагом

Крымские татары назвали нового министра обороны Украины врагом - РИА Новости, 07.09.2023

Крымские татары назвали нового министра обороны Украины врагом

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров является врагом крымских татар и не имеет права говорить от их имени, заявил РИА Новости представитель Крымской... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:16

2023-09-07T12:16

2023-09-07T12:16

рустем умеров

алексей резников

заур смирнов

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510189_0:185:2464:1571_1920x0_80_0_0_08ceee9252b5294a0da5750d2fbf823d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров является врагом крымских татар и не имеет права говорить от их имени, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов. В среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы министерства обороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. В своем выступлении во время назначения Умеров заявил, что для его семьи и всего крымско-татарского народа "война с Россией началась несколько веков назад". "Умеров не имеет никакого права говорить от имени крымских татар, он относится к числу тех, кто от страха и ради наживы бросил свой народ и сбежал из Крыма. Крымские татары решительно осуждают высказывания Умерова и считают его политическим провокатором. Для крымских татар, как и для всех крымчан, министр обороны Украины, кто бы он ни был, это враг, так как украинская армия сегодня воюет против России и российского Крыма", - сказал Смирнов. По его словам, громогласные и устрашающие заявления Умерова - это не более чем его стремление "выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами".

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894550316.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустем умеров, алексей резников, заур смирнов, украина, россия