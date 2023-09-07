https://ria.ru/20230907/tramvai-1894699708.html
Трамвайный парк обновят в Новотроицке Оренбургской области
Трамвайный парк обновят в Новотроицке Оренбургской области - РИА Новости, 07.09.2023
Трамвайный парк обновят в Новотроицке Оренбургской области
По поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в Новотроицке стартует обновление трамвайного парка, администрация города уже занимается... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:23
2023-09-07T11:23
2023-09-07T11:23
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
новотроицк
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в Новотроицке стартует обновление трамвайного парка, администрация города уже занимается подготовкой конкурсной документации для закупок, сообщает пресс-cлужба правительства региона. До конца текущего года будет приобретено 13 трамваев, стоимость каждого из них составляет около 80 миллионов рублей. Подвижной состав обновят на условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов: регион выделит городу металлургов около 522 миллионов рублей. Паслер отметил, что благодаря комплексной модернизации социальной сферы, городской среды, жилищно-коммунального хозяйства в Новотроицке существенно выросло качество жизни. "Серьезный вклад вносят градообразующие предприятия, которые помогают новотройчанам сделать свой город лучше. Правительство области также постоянно поддерживает лучшие инициативы и оказывает помощь в реализации крупнейших социально значимых проектов. Один из них – обновление пассажирского транспорта", - сказал Паслер. По информации пресс-службы, ранее в городе на линию вышли автобусы из партии новых машин ПАЗ "Вектор". Они поступили в муниципальное предприятие "НовГорТранс" в июле. На приобретение 17 единиц направили свыше 100 миллионов рублей, из них 79 миллионов – это дотация из областного бюджета. Автобусы оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и электронным табло. ПАЗы адаптированы для маломобильных пассажиров. Кроме того, разработано мобильное приложение, с его помощью можно будет следить за движением автобусов. Также изменения коснулись и маршрутной схемы Новотроицка. Готовятся к запуску два новых маршрута с учетом пожеланий горожан. Они охватывают частный сектор и подъезды к комбинату "Уральская Сталь".
https://ria.ru/20230719/transport-1885146417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбургская область, новотроицк
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбургская область, Новотроицк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в Новотроицке стартует обновление трамвайного парка, администрация города уже занимается подготовкой конкурсной документации для закупок, сообщает пресс-cлужба правительства региона.
До конца текущего года будет приобретено 13 трамваев, стоимость каждого из них составляет около 80 миллионов рублей. Подвижной состав обновят на условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов: регион выделит городу металлургов около 522 миллионов рублей.
Паслер отметил, что благодаря комплексной модернизации социальной сферы, городской среды, жилищно-коммунального хозяйства в Новотроицке существенно выросло качество жизни.
"Серьезный вклад вносят градообразующие предприятия, которые помогают новотройчанам сделать свой город лучше. Правительство области также постоянно поддерживает лучшие инициативы и оказывает помощь в реализации крупнейших социально значимых проектов. Один из них – обновление пассажирского транспорта", - сказал Паслер.
Оренбуржье направит на обновление общественного транспорта 695 млн рублей
По информации пресс-службы, ранее в городе на линию вышли автобусы из партии новых машин ПАЗ "Вектор". Они поступили в муниципальное предприятие "НовГорТранс" в июле. На приобретение 17 единиц направили свыше 100 миллионов рублей, из них 79 миллионов – это дотация из областного бюджета.
Автобусы оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и электронным табло. ПАЗы адаптированы для маломобильных пассажиров. Кроме того, разработано мобильное приложение, с его помощью можно будет следить за движением автобусов.
Также изменения коснулись и маршрутной схемы Новотроицка. Готовятся к запуску два новых маршрута с учетом пожеланий горожан. Они охватывают частный сектор и подъезды к комбинату "Уральская Сталь
".