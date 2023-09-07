https://ria.ru/20230907/tramvai-1894699708.html

Трамвайный парк обновят в Новотроицке Оренбургской области

Трамвайный парк обновят в Новотроицке Оренбургской области - РИА Новости, 07.09.2023

Трамвайный парк обновят в Новотроицке Оренбургской области

По поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в Новотроицке стартует обновление трамвайного парка, администрация города уже занимается... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:23

2023-09-07T11:23

2023-09-07T11:23

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

новотроицк

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в Новотроицке стартует обновление трамвайного парка, администрация города уже занимается подготовкой конкурсной документации для закупок, сообщает пресс-cлужба правительства региона. До конца текущего года будет приобретено 13 трамваев, стоимость каждого из них составляет около 80 миллионов рублей. Подвижной состав обновят на условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов: регион выделит городу металлургов около 522 миллионов рублей. Паслер отметил, что благодаря комплексной модернизации социальной сферы, городской среды, жилищно-коммунального хозяйства в Новотроицке существенно выросло качество жизни. "Серьезный вклад вносят градообразующие предприятия, которые помогают новотройчанам сделать свой город лучше. Правительство области также постоянно поддерживает лучшие инициативы и оказывает помощь в реализации крупнейших социально значимых проектов. Один из них – обновление пассажирского транспорта", - сказал Паслер. По информации пресс-службы, ранее в городе на линию вышли автобусы из партии новых машин ПАЗ "Вектор". Они поступили в муниципальное предприятие "НовГорТранс" в июле. На приобретение 17 единиц направили свыше 100 миллионов рублей, из них 79 миллионов – это дотация из областного бюджета. Автобусы оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и электронным табло. ПАЗы адаптированы для маломобильных пассажиров. Кроме того, разработано мобильное приложение, с его помощью можно будет следить за движением автобусов. Также изменения коснулись и маршрутной схемы Новотроицка. Готовятся к запуску два новых маршрута с учетом пожеланий горожан. Они охватывают частный сектор и подъезды к комбинату "Уральская Сталь".

https://ria.ru/20230719/transport-1885146417.html

оренбургская область

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Алёна Пава

денис паслер, оренбургская область, новотроицк