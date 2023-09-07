https://ria.ru/20230907/tigryata-1894703540.html
Игры тигрят-подростков в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки
Игры тигрят-подростков в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки - РИА Новости, 07.09.2023
Игры тигрят-подростков в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки
Игры двух тигрят-подростков хищницы по кличке Желтобокая в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:26
2023-09-07T11:26
2023-09-07T11:26
хорошие новости
хабаровский край
международный союз охраны природы
центр "амурский тигр"
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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Игры двух тигрят-подростков хищницы по кличке Желтобокая в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки, сообщает центр "Амурский тигр". "Игры тигрят-подростков на Дурмине в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки. Тигрица Желтобокая продолжает воспитывать своих малышей. Как она учит молодежь переходить мост, мы уже показывали, а на этот раз, смеем предположить, она ведет их к очередной добыче. Котята, которые по размерам скоро догонят мать, в этом возрасте познают мир играючи. Именно через игру происходит их физическое развитие и обучение охотничьим навыкам", - сообщает центр в своем телеграм-канале. На видео, сопровождающая тигрят мать не мешает веселиться детям. В сентябре прошлого года краснокнижная амурская тигрица Желтобокая в лесоохотничьем хозяйстве "Дурминское" впервые показала свой второй выводок из трех тигрят (родились примерно в конце мая - начале июня 2022-го), сообщал РИА Новости его руководитель Александр Баталов. На тот момент хищнице было примерно шесть лет. В первом окоте у нее также было три тигренка. Как информировал этим летом центр "Амурский тигр", один из тигрят второго помета не пережил зиму. На территории Дурминского обитают постоянно порядка четыре-пять особей хищников. На эту территорию претендуют еще особей 20 тигров, "но, не хотят конфликтовать с оседлыми - периодически заходят покормиться". Лесоохотничье хозяйство "Дурминское" располагается в 140 километрах от Хабаровска, в верховьях реки Дурмин в муниципальном районе имени Лазо. Дурмин - одно из немногих мест в уссурийской тайге, где сохранился природный комплекс с редкой флорой и фауной. В России, после зимней переписи 2021 - 2022 годов, насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
https://ria.ru/20220902/tigry-1813891918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, международный союз охраны природы, центр "амурский тигр"
Хорошие новости, Хабаровский край, Международный союз охраны природы, Центр "Амурский тигр"
Игры тигрят-подростков в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки
Игры двух тигрят-подростков в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки
ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости.
Игры двух тигрят-подростков хищницы по кличке Желтобокая в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки, сообщает
центр "Амурский тигр".
"Игры тигрят-подростков на Дурмине в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки. Тигрица Желтобокая продолжает воспитывать своих малышей. Как она учит молодежь переходить мост, мы уже показывали, а на этот раз, смеем предположить, она ведет их к очередной добыче. Котята, которые по размерам скоро догонят мать, в этом возрасте познают мир играючи. Именно через игру происходит их физическое развитие и обучение охотничьим навыкам", - сообщает центр в своем телеграм-канале.
На видео, сопровождающая тигрят мать не мешает веселиться детям.
В сентябре прошлого года краснокнижная амурская тигрица Желтобокая в лесоохотничьем хозяйстве "Дурминское" впервые показала свой второй выводок из трех тигрят (родились примерно в конце мая - начале июня 2022-го), сообщал РИА Новости его руководитель Александр Баталов. На тот момент хищнице было примерно шесть лет. В первом окоте у нее также было три тигренка. Как информировал этим летом центр "Амурский тигр", один из тигрят второго помета не пережил зиму.
На территории Дурминского обитают постоянно порядка четыре-пять особей хищников. На эту территорию претендуют еще особей 20 тигров, "но, не хотят конфликтовать с оседлыми - периодически заходят покормиться". Лесоохотничье хозяйство "Дурминское" располагается в 140 километрах от Хабаровска
, в верховьях реки Дурмин в муниципальном районе имени Лазо. Дурмин - одно из немногих мест в уссурийской тайге, где сохранился природный комплекс с редкой флорой и фауной.
В России
, после зимней переписи 2021 - 2022 годов, насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы
и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке
России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях
.
Семейство с пятью амурскими тигрятами впервые в мире попало на видео