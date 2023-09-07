https://ria.ru/20230907/taksist-1894838755.html

На востоке Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе

На востоке Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 07.09.2023

На востоке Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе

Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе, проехав на красный свет на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:29

2023-09-07T19:29

2023-09-07T19:31

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе, проехав на красный свет на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. "На улице Нижегородская водитель автомобиля такси сбил ребенка. Мальчик госпитализирован. По предварительной информации, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, расположенного на регулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении. Добавляется, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

https://ria.ru/20230830/taksist-1893222307.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва