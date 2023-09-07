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На востоке Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 07.09.2023
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19:29 07.09.2023 (обновлено: 19:31 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/taksist-1894838755.html
На востоке Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе
На востоке Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 07.09.2023
На востоке Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе
Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе, проехав на красный свет на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:29
2023-09-07T19:31
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе, проехав на красный свет на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. "На улице Нижегородская водитель автомобиля такси сбил ребенка. Мальчик госпитализирован. По предварительной информации, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, расположенного на регулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении. Добавляется, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На востоке Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе

Прокуратура: таксист сбил ребенка на пешеходном переходе, проехав на красный

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе, проехав на красный свет на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.
"На улице Нижегородская водитель автомобиля такси сбил ребенка. Мальчик госпитализирован. По предварительной информации, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, расположенного на регулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении.
Добавляется, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.
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