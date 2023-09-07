https://ria.ru/20230907/superkompyuter-1894746028.html
Путин поручил правительству продумать условия разработки суперкомпьютеров
Путин поручил правительству продумать условия разработки суперкомпьютеров - РИА Новости, 07.09.2023
Путин поручил правительству продумать условия разработки суперкомпьютеров
Правительство России должно до декабря текущего года подумать над формированием условий для разработки суперкомпьютеров, включая льготы для российских... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:05
2023-09-07T14:05
2023-09-07T15:37
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство России должно до декабря текущего года подумать над формированием условий для разработки суперкомпьютеров, включая льготы для российских производителей комплектующих, говорится в поручениях президента России Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам", - сказано в сообщении.Кроме того, президент поручил проработать вопросы грантовой поддержки ученых, а также малых и средних технологических компаний, которая направлена на финансирование использования ими суперкомпьютеров - в том числе для того, чтобы создавать и развивать сложные нейросети, совершенствовать их архитектуру.Также кабмину было поручено рассмотреть вопросы разработки и реализации образовательных программ по подготовке специалистов, создающих большие языковые модели и технологии генеративного искусственного интеллекта и разграничить ответственность за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей.Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2023 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Россия сейчас находится на девятом месте в рейтинге стран по совокупному объему вычислительных мощностей всех суперкомпьютеров. Суперкомпьютеры сегодня есть у Сбербанка, "Яндекса", МТС, а также в МГУ.
https://ria.ru/20230907/ii-1894756240.html
https://ria.ru/20230907/raskhody-1894749886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поручил правительству продумать условия разработки суперкомпьютеров
Путин поручил продумать условия разработки суперкомпьютеров, включая льготы
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Правительство России должно до декабря текущего года подумать над формированием условий для разработки суперкомпьютеров, включая льготы для российских производителей комплектующих, говорится в поручениях президента России Владимира Путина, опубликованных на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам", - сказано в сообщении.
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Кроме того, президент поручил проработать вопросы грантовой поддержки ученых, а также малых и средних технологических компаний, которая направлена на финансирование использования ими суперкомпьютеров - в том числе для того, чтобы создавать и развивать сложные нейросети, совершенствовать их архитектуру.
Также кабмину было поручено рассмотреть вопросы разработки и реализации образовательных программ по подготовке специалистов, создающих большие языковые модели и технологии генеративного искусственного интеллекта и разграничить ответственность за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей.
Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2023 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин
.
Россия сейчас находится на девятом месте в рейтинге стран по совокупному объему вычислительных мощностей всех суперкомпьютеров. Суперкомпьютеры сегодня есть у Сбербанка
, "Яндекса
", МТС
, а также в МГУ.
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