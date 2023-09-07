https://ria.ru/20230907/stroitelstvo-1894854926.html

На Кубани застройщик сократил время строительства благодаря нацпроекту

На Кубани застройщик сократил время строительства благодаря нацпроекту - РИА Новости, 07.09.2023

На Кубани застройщик сократил время строительства благодаря нацпроекту

Кубанский застройщик "Сочи Девелопмент" смог на 18 процентов ускорить строительство объектов благодаря бережливым технологиям в рамках участия в национальном... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T21:34

2023-09-07T21:34

2023-09-07T21:39

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КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Кубанский застройщик "Сочи Девелопмент" смог на 18 процентов ускорить строительство объектов благодаря бережливым технологиям в рамках участия в национальном проекте "Производительность труда". "Крупный застройщик Кубани сократил время строительства благодаря бережливым технологиям. Участник национального проекта "Производительность труда" - компания "Сочи Девелопмент" - поделился опытом внедрения бережливых технологий со строительными предприятиями региона", - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Отмечается, что среди реализованных объектов застройщика - самая крупная школа в Южном федеральном округе, рассчитанная на 1875 мест в Краснодаре, а также школа на 1550 мест в Новороссийске. По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, застройщику удалось на 18 процентов сократить время процессов при возведении объектов в периметре площадки. Это коснулась ускорения перемещения техники и материалов, обустройства дорог на стройплощадке, а также внедрения адресного хранения материалов на складе. На сегодняшний день в национальном проекте "Производительность труда" участвуют 280 предприятий Кубани. На некоторых предприятиях эксперты регионального центра компетенций смогли добиться сокращения времени протекания процесса на 69%, уменьшение запасов в два раза, увеличение выработки на 350%.

https://ria.ru/20230905/kuban-1894411616.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, жилье, краснодарский край, краснодар, новороссийск