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Двенадцать плоскостных спортсооружений оборудуют в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 07.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:48 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/sportsooruzheniya-1894814605.html
Двенадцать плоскостных спортсооружений оборудуют в Подмосковье в этом году
Двенадцать плоскостных спортсооружений оборудуют в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 07.09.2023
Двенадцать плоскостных спортсооружений оборудуют в Подмосковье в этом году
На территории Московской области до конца 2023 года будут оборудованы 12 плоскостных спортивных сооружений: восемь стадионов, две многофункциональные хоккейные... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:48
2023-09-07T17:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На территории Московской области до конца 2023 года будут оборудованы 12 плоскостных спортивных сооружений: восемь стадионов, две многофункциональные хоккейные площадки и две универсальные спортплощадки, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Работы проводятся в рамках подмосковного проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Как отметили в пресс-службе, в Домодедове на улице Авенариуса в микрорайоне Белые Столбы и на улице Калинина в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского горокруга этим летом оборудовали универсальные спортивные площадки. Оба объекта уже доступны для посещения жителями. Кроме того, в Подольске завершились работы по устройству многофункциональной хоккейной площадки на стадионе "Весна" в микрорайоне Климовск. Аналогичный объект появится в Лобне на улице Чехова – в настоящий момент там ведутся подготовительные работы. Стадионы оборудуют в восьми муниципальных образованиях: Серпухов (город Протвино, улица Строителей, дом 21), Луховицы (улица Островского), Воскресенск (улица Комсомольская, дом 23), Лобня (стадион "Труд"), Домодедово (деревня Гальчино), Подольск (микрорайон Климовск, стадион "Весна"), Солнечногорск (квартал комплексной застройки Тимоново) и Волоколамский (стадион "Текстильщик"). Работы на данных объектах продолжаются. Универсальные спортивные площадки размером 20 на 38 метров предназначаются для проведения тренировок и игр по мини-футболу, гандболу и баскетболу. Они оснащены мини-футбольными воротами и баскетбольными стойками, а также освещением. Как уточнили в пресс-службе, многофункциональные хоккейные коробки позволяют проводить тренировки и соревнования по хоккею, организовывать массовые катания на коньках зимой, а летом они доступны для игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и большому теннису. Объект общей площадью 1456 квадратных метров имеет безопасное прорезиненное покрытие с разметкой, две трибуны на 32 места каждая, две теплые раздевалки, две скамейки для запасных игроков, необходимое оборудование для игр и освещение. В состав стадионов включены поле с искусственным покрытием, круговые беговые дорожки, две скамейки для запасных игроков, две мобильные трибуны для зрителей на 112 мест каждая, две теплые раздевалки, многофункциональная площадка, площадка для сдачи нормативов ГТО и освещение.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Двенадцать плоскостных спортсооружений оборудуют в Подмосковье в этом году

CC BY 4.0 / Министерство физической культуры и спорта Московской области / Cropped image / Многофункциональная хоккейная коробка г.о. Подольск, стадион "Весна"
Многофункциональная хоккейная коробка г.о. Подольск, стадион Весна - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
CC BY 4.0 / Министерство физической культуры и спорта Московской области / Cropped image /
Многофункциональная хоккейная коробка г.о. Подольск, стадион "Весна"
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На территории Московской области до конца 2023 года будут оборудованы 12 плоскостных спортивных сооружений: восемь стадионов, две многофункциональные хоккейные площадки и две универсальные спортплощадки, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Работы проводятся в рамках подмосковного проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".
Как отметили в пресс-службе, в Домодедове на улице Авенариуса в микрорайоне Белые Столбы и на улице Калинина в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского горокруга этим летом оборудовали универсальные спортивные площадки. Оба объекта уже доступны для посещения жителями.
Кроме того, в Подольске завершились работы по устройству многофункциональной хоккейной площадки на стадионе "Весна" в микрорайоне Климовск. Аналогичный объект появится в Лобне на улице Чехова – в настоящий момент там ведутся подготовительные работы.
Стадионы оборудуют в восьми муниципальных образованиях: Серпухов (город Протвино, улица Строителей, дом 21), Луховицы (улица Островского), Воскресенск (улица Комсомольская, дом 23), Лобня (стадион "Труд"), Домодедово (деревня Гальчино), Подольск (микрорайон Климовск, стадион "Весна"), Солнечногорск (квартал комплексной застройки Тимоново) и Волоколамский (стадион "Текстильщик"). Работы на данных объектах продолжаются.
Универсальные спортивные площадки размером 20 на 38 метров предназначаются для проведения тренировок и игр по мини-футболу, гандболу и баскетболу. Они оснащены мини-футбольными воротами и баскетбольными стойками, а также освещением.
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Как уточнили в пресс-службе, многофункциональные хоккейные коробки позволяют проводить тренировки и соревнования по хоккею, организовывать массовые катания на коньках зимой, а летом они доступны для игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и большому теннису. Объект общей площадью 1456 квадратных метров имеет безопасное прорезиненное покрытие с разметкой, две трибуны на 32 места каждая, две теплые раздевалки, две скамейки для запасных игроков, необходимое оборудование для игр и освещение.
В состав стадионов включены поле с искусственным покрытием, круговые беговые дорожки, две скамейки для запасных игроков, две мобильные трибуны для зрителей на 112 мест каждая, две теплые раздевалки, многофункциональная площадка, площадка для сдачи нормативов ГТО и освещение.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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