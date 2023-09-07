https://ria.ru/20230907/sportkompleks-1894671779.html

В парке стадиона имени Ленина в Хабаровске откроют спорткомплекс

В парке стадиона имени Ленина в Хабаровске откроют спорткомплекс - РИА Новости, 07.09.2023

В парке стадиона имени Ленина в Хабаровске откроют спорткомплекс

Многофункциональный спортивно-игровой комплекс откроют в пятницу в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:05

2023-09-07T09:05

2023-09-07T09:46

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Многофункциональный спортивно-игровой комплекс откроют в пятницу в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Завтра примет своих первых посетителей многофункциональная площадка в парковой зоне стадиона имени Ленина. Сегодня проверил качество работ на объекте. Спортивно-игровой комплекс построили по моему поручению. Десятки обращений от жителей города приходили в мой адрес с жалобами на то, что в любимом месте отдыха хабаровчан нет бесплатных площадок для прогулок с детьми", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он отметил, что в одном месте собраны "самые востребованные опции": здесь есть зона воркаута с покрытием из резиновой крошки и шатровым навесом, установлены современные уличные тренажеры с изменяемой нагрузкой, теннисный стол и несколько видов комплексов - со штангами, рама для кроссфита. Для детей смонтированы игровые зоны, батуты. Есть прогулочное пространство со скамейками и фотозоной. Как уточняет правительство региона, тренажеры оснащены QR-кодами, с помощью которых можно узнать, на какие мышцы они ориентированы, и комплексы упражнений. "Территорию обезопасили от аварийных деревьев, при этом максимально сохранили зеленые насаждения. В будущем планируются новые посадки деревьев. Дал поручение минспорта края организовать на площадке видеонаблюдение, чтобы обезопасить комплекс от вандалов", - подытожил губернатор после осмотра объекта. Спортплощадка расположена в районе памятника Ленину и солдату.

https://ria.ru/20230830/brend-1893109877.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровск, михаил дегтярев