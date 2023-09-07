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В парке стадиона имени Ленина в Хабаровске откроют спорткомплекс - РИА Новости, 07.09.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
09:05 07.09.2023 (обновлено: 09:46 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/sportkompleks-1894671779.html
В парке стадиона имени Ленина в Хабаровске откроют спорткомплекс
В парке стадиона имени Ленина в Хабаровске откроют спорткомплекс - РИА Новости, 07.09.2023
В парке стадиона имени Ленина в Хабаровске откроют спорткомплекс
Многофункциональный спортивно-игровой комплекс откроют в пятницу в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:05
2023-09-07T09:46
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Многофункциональный спортивно-игровой комплекс откроют в пятницу в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Завтра примет своих первых посетителей многофункциональная площадка в парковой зоне стадиона имени Ленина. Сегодня проверил качество работ на объекте. Спортивно-игровой комплекс построили по моему поручению. Десятки обращений от жителей города приходили в мой адрес с жалобами на то, что в любимом месте отдыха хабаровчан нет бесплатных площадок для прогулок с детьми", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он отметил, что в одном месте собраны "самые востребованные опции": здесь есть зона воркаута с покрытием из резиновой крошки и шатровым навесом, установлены современные уличные тренажеры с изменяемой нагрузкой, теннисный стол и несколько видов комплексов - со штангами, рама для кроссфита. Для детей смонтированы игровые зоны, батуты. Есть прогулочное пространство со скамейками и фотозоной. Как уточняет правительство региона, тренажеры оснащены QR-кодами, с помощью которых можно узнать, на какие мышцы они ориентированы, и комплексы упражнений. "Территорию обезопасили от аварийных деревьев, при этом максимально сохранили зеленые насаждения. В будущем планируются новые посадки деревьев. Дал поручение минспорта края организовать на площадке видеонаблюдение, чтобы обезопасить комплекс от вандалов", - подытожил губернатор после осмотра объекта. Спортплощадка расположена в районе памятника Ленину и солдату.
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хабаровск, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев

В парке стадиона имени Ленина в Хабаровске откроют спорткомплекс

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского краяМногофункциональный спортивно-игровой комплекс в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске
Многофункциональный спортивно-игровой комплекс в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского края
Многофункциональный спортивно-игровой комплекс в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Многофункциональный спортивно-игровой комплекс откроют в пятницу в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Завтра примет своих первых посетителей многофункциональная площадка в парковой зоне стадиона имени Ленина. Сегодня проверил качество работ на объекте. Спортивно-игровой комплекс построили по моему поручению. Десятки обращений от жителей города приходили в мой адрес с жалобами на то, что в любимом месте отдыха хабаровчан нет бесплатных площадок для прогулок с детьми", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского краяМногофункциональный спортивно-игровой комплекс в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске
Многофункциональный спортивно-игровой комплекс в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского края
Многофункциональный спортивно-игровой комплекс в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске
Он отметил, что в одном месте собраны "самые востребованные опции": здесь есть зона воркаута с покрытием из резиновой крошки и шатровым навесом, установлены современные уличные тренажеры с изменяемой нагрузкой, теннисный стол и несколько видов комплексов - со штангами, рама для кроссфита. Для детей смонтированы игровые зоны, батуты. Есть прогулочное пространство со скамейками и фотозоной. Как уточняет правительство региона, тренажеры оснащены QR-кодами, с помощью которых можно узнать, на какие мышцы они ориентированы, и комплексы упражнений.
"Территорию обезопасили от аварийных деревьев, при этом максимально сохранили зеленые насаждения. В будущем планируются новые посадки деревьев. Дал поручение минспорта края организовать на площадке видеонаблюдение, чтобы обезопасить комплекс от вандалов", - подытожил губернатор после осмотра объекта.
Спортплощадка расположена в районе памятника Ленину и солдату.
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