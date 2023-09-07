Спецоперация, 7 сентября: "плохая новость" о снарядах с обедненным ураном
Спецоперация, 7 сентября: Кремль осудил решение по снарядам с обедненным ураном
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. О поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Передача Украине снарядов с обедненным ураном
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона передать Киеву снаряды с обедненным ураном очень плохой новостью и отметил, что вся ответственность за такой шаг будет лежать на руководстве США.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что поставки Украине такого оружия — это преступный акт со стороны Соединенных Штатов. В свою очередь, в российском посольстве в Вашингтоне отметили, что это решение Белого дома ставит крест на целых поколениях.
Использование Вооруженными силами Украины оружия с обедненным ураном может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры, выразил мнение депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Бабашов.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
Ход операции
- ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении более 320 солдат, на Южнодонецком — до 180, на Запорожском — до 110, на Краснолиманском — до 60, на Купянском — до 55, на Херсонском — до 25, сообщили в Минобороны.
- Российские войска отразили 14 атак противника в районах Работино и Вербового на Запорожском направлении, еще четыре атаки — на Купянском направлении и одну — на Краснолиманском.
- Российские военные уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС в Запорожской области и полевые склады боеприпасов двух бригад украинской армии в ДНР.
- Штурмовая и армейская авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих на пяти направлениях, рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.
- Российская армия приняла на снабжение новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У, способную укрыть бойцов и технику от удара высокоточных управляемых ракет, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
- В ЦОС ФСБ заявили, что российские спецслужбы разгромили группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.
- Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили в Докучаевске схрон с оружием, которое предназначалось для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами в единый день голосования, назначенными на 8-10 сентября.
Ситуация в регионах России
За минувшие сутки удалось пресечь попытки Киева совершить атаки беспилотниками по объектам в Московской, Ростовской, Брянской и Волгоградской областях.
При падении дрона в подмосковном Раменском выбило окна в пяти квартирах. Также повреждения получили четыре автомобиля, сообщил глава городского округа Николай Ханин. По его словам, ранее утром в Раменском система РЭБ подавила беспилотник, взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома.
Один из сбитых в Ростовской области беспилотников упал в Ростове-на-Дону, в результате повреждены машины и фасады трех зданий, пострадал один человек, сообщил глава региона Василий Голубев.
Российские средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, добавили в Минобороны. Из-за падения обломков повреждены остекление железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Беспилотник перехвачен и нейтрализован в Волгоградской области, пострадавших нет, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
Украинские войска в 13:50 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При обстреле пострадали два подростка, уточнил мэр города Иван Приходько.
В мире
Аналитик Разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол признал, что Вашингтон недооценил российские силы в преддверии украинского контрнаступления, пишет журнал The Economist. В Белом доме предполагают, что контрнаступление ВСУ может завершиться через шесть-семь недель, пишет издание. Отмечается, что должностные лица спорят по поводу оценок успехов, которых Киев может достичь за этот период.
Страны и институты ЕС пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше, чем США, заявил в четверг Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel). Общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза, превысил 130 миллиардов евро, а американской — менее 70 миллиардов. Если же считать все европейские страны, то объем обещанной помощи составляет 156 миллиардов евро.
Популярный немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт осудила поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет информации о том, что инцидент с беспилотником в Румынии был "преднамеренной атакой России". Накануне местный телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями дронов. Глава ведомства подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.