https://ria.ru/20230907/spetsoperatsiya-1894856672.html

Спецоперация, 7 сентября: "плохая новость" о снарядах с обедненным ураном

Спецоперация, 7 сентября: "плохая новость" о снарядах с обедненным ураном - РИА Новости, 07.09.2023

Спецоперация, 7 сентября: "плохая новость" о снарядах с обедненным ураном

О поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T22:04

2023-09-07T22:04

2023-09-07T22:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дмитрий песков

сергей рябков

василий голубев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. О поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Передача Украине снарядов с обедненным ураномПресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона передать Киеву снаряды с обедненным ураном очень плохой новостью и отметил, что вся ответственность за такой шаг будет лежать на руководстве США. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что поставки Украине такого оружия — это преступный акт со стороны Соединенных Штатов. В свою очередь, в российском посольстве в Вашингтоне отметили, что это решение Белого дома ставит крест на целых поколениях. Использование Вооруженными силами Украины оружия с обедненным ураном может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры, выразил мнение депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Бабашов.Ранее в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Ход операцииСитуация в регионах РоссииЗа минувшие сутки удалось пресечь попытки Киева совершить атаки беспилотниками по объектам в Московской, Ростовской, Брянской и Волгоградской областях.При падении дрона в подмосковном Раменском выбило окна в пяти квартирах. Также повреждения получили четыре автомобиля, сообщил глава городского округа Николай Ханин. По его словам, ранее утром в Раменском система РЭБ подавила беспилотник, взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. Один из сбитых в Ростовской области беспилотников упал в Ростове-на-Дону, в результате повреждены машины и фасады трех зданий, пострадал один человек, сообщил глава региона Василий Голубев. Российские средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, добавили в Минобороны. Из-за падения обломков повреждены остекление железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей, сообщил губернатор Александр Богомаз. Беспилотник перехвачен и нейтрализован в Волгоградской области, пострадавших нет, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Украинские войска в 13:50 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При обстреле пострадали два подростка, уточнил мэр города Иван Приходько. В миреАналитик Разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол признал, что Вашингтон недооценил российские силы в преддверии украинского контрнаступления, пишет журнал The Economist. В Белом доме предполагают, что контрнаступление ВСУ может завершиться через шесть-семь недель, пишет издание. Отмечается, что должностные лица спорят по поводу оценок успехов, которых Киев может достичь за этот период. Страны и институты ЕС пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше, чем США, заявил в четверг Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel). Общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза, превысил 130 миллиардов евро, а американской — менее 70 миллиардов. Если же считать все европейские страны, то объем обещанной помощи составляет 156 миллиардов евро.Популярный немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт осудила поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет информации о том, что инцидент с беспилотником в Румынии был "преднамеренной атакой России". Накануне местный телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями дронов. Глава ведомства подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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