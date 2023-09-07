https://ria.ru/20230907/spetsoperatsiya-1894823084.html

Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев

Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев - РИА Новости, 07.09.2023

Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:13

2023-09-07T18:13

2023-09-07T18:13

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

грозный

россия

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ГРОЗНЫЙ, 7 сен – РИА Новости. Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. "Еще одна группа добровольцев отправилась сегодня утром из Грозного в зону проведения СВО. В чеченскую столицу они ранее прибыли из многих субъектов России для прохождения курсов боевой подготовки на базе Российского университета спецназа (Гудермес). Бойцы выразили желание пополнить ряды легендарного спецназа "АХМАТ" и рядом со своими братьями по оружию сражаться с укронацистскими формированиями. Для участия в этой благородной миссии сюда приехали жители не только крупных мегаполисов страны, но и самых отдалённых населенных пунктов России", - написал Кадыров в telegram-канале. Глава республики подчеркнул, что на таких патриотах держится "сила и мощь великой Родины" и выразил уверенность в победе России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

грозный

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рамзан кадыров, грозный, россия