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Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/spetsoperatsiya-1894823084.html
Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев
Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев - РИА Новости, 07.09.2023
Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:13
2023-09-07T18:13
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
грозный
россия
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ГРОЗНЫЙ, 7 сен – РИА Новости. Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. "Еще одна группа добровольцев отправилась сегодня утром из Грозного в зону проведения СВО. В чеченскую столицу они ранее прибыли из многих субъектов России для прохождения курсов боевой подготовки на базе Российского университета спецназа (Гудермес). Бойцы выразили желание пополнить ряды легендарного спецназа "АХМАТ" и рядом со своими братьями по оружию сражаться с укронацистскими формированиями. Для участия в этой благородной миссии сюда приехали жители не только крупных мегаполисов страны, но и самых отдалённых населенных пунктов России", - написал Кадыров в telegram-канале. Глава республики подчеркнул, что на таких патриотах держится "сила и мощь великой Родины" и выразил уверенность в победе России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, грозный, россия
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Грозный, Россия
Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев

Кадыров сообщил об отправке из Грозного новой группы добровольцев в зону СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента
Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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ГРОЗНЫЙ, 7 сен – РИА Новости. Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Еще одна группа добровольцев отправилась сегодня утром из Грозного в зону проведения СВО. В чеченскую столицу они ранее прибыли из многих субъектов России для прохождения курсов боевой подготовки на базе Российского университета спецназа (Гудермес). Бойцы выразили желание пополнить ряды легендарного спецназа "АХМАТ" и рядом со своими братьями по оружию сражаться с укронацистскими формированиями. Для участия в этой благородной миссии сюда приехали жители не только крупных мегаполисов страны, но и самых отдалённых населенных пунктов России", - написал Кадыров в telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что на таких патриотах держится "сила и мощь великой Родины" и выразил уверенность в победе России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровГрозныйРоссия
 
 
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