https://ria.ru/20230907/spetsoperatsiya-1894819925.html
Омские волонтеры изготавливают амулеты из камня для бойцов спецоперации
Омские волонтеры изготавливают амулеты из камня для бойцов спецоперации - РИА Новости, 07.09.2023
Омские волонтеры изготавливают амулеты из камня для бойцов спецоперации
Сотрудники и подопечные комплексного центре "Рябинушка" изготавливают для бойцов СВО амулеты из поделочного камня, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:06
2023-09-07T18:06
2023-09-07T18:06
надежные люди
россия
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ОМСК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники и подопечные комплексного центре "Рябинушка" изготавливают для бойцов СВО амулеты из поделочного камня, рассказали в пресс-службе областного правительства. В акции "Талисман добра" с начала года приняли участие более 100 омичей. "В сентябре участники арт-студии "Творчество без границ" создали 20 амулетов. В ближайшее время их отправят на фронт. Работа студийцев с особенностями здоровья стала третьим проектом комплексного центра в рамках акции. Для создания талисманов мастера использовали тигровый глаз, поскольку этот камень считается оберегом для воинов с античных времен", - поделились в пресс-службе. Материал для изготовления поделок предоставили социальные партнеры центра. Мастера создавали талисманы с надеждой на скорейшее возвращение бойцов домой невредимыми. Изготовленные в рамках проекта брелоки будут переданы региональным волонтерам группы #МЫВМЕСТЕ для отправки солдатам. Помощь тем, кто сражается на передовой, оказывают во всех комплексных центрах региона. Жители региона собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и многое другое.
https://ria.ru/20230907/uaz-1894677432.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Омские волонтеры изготавливают амулеты из камня для бойцов спецоперации
Сотрудники центра "Рябинушка" изготавливают амулеты из камня для бойцов СВО
ОМСК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники и подопечные комплексного центре "Рябинушка" изготавливают для бойцов СВО амулеты из поделочного камня, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В акции "Талисман добра" с начала года приняли участие более 100 омичей.
"В сентябре участники арт-студии "Творчество без границ" создали 20 амулетов. В ближайшее время их отправят на фронт. Работа студийцев с особенностями здоровья стала третьим проектом комплексного центра в рамках акции. Для создания талисманов мастера использовали тигровый глаз, поскольку этот камень считается оберегом для воинов с античных времен", - поделились в пресс-службе.
Материал для изготовления поделок предоставили социальные партнеры центра. Мастера создавали талисманы с надеждой на скорейшее возвращение бойцов домой невредимыми. Изготовленные в рамках проекта брелоки будут переданы региональным волонтерам группы #МЫВМЕСТЕ для отправки солдатам. Помощь тем, кто сражается на передовой, оказывают во всех комплексных центрах региона. Жители региона собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и многое другое.
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