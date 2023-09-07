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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.09.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.09.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:33
2023-09-07T17:33
2023-09-07T17:34
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
харьковская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 29 атак противника на Донецком, Краснолиманском, Запорожском, Купянском и Южнодонецком направлениях. Пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, ликвидированы 117 районов скопления живой силы и техники, пусковая установка ЗРК С-300, два полевых склада боеприпасов. Средства ПВО сбили 41 беспилотник, 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 467 самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотников, 436 зенитных ракетных комплексов, 1148 реактивных систем залпового огня, 11 711 танков и других бронемашин, 6274 орудия полевой артиллерии и 12 776 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
харьковская область
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россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, харьковская область, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Харьковская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 сентября 2023 года
За минувшие сутки российские подразделения отразили 29 атак противника на Донецком, Краснолиманском, Запорожском, Купянском и Южнодонецком направлениях. Пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, ликвидированы 117 районов скопления живой силы и техники, пусковая установка ЗРК С-300, два полевых склада боеприпасов. Средства ПВО сбили 41 беспилотник, 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 467 самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотников, 436 зенитных ракетных комплексов, 1148 реактивных систем залпового огня, 11 711 танков и других бронемашин, 6274 орудия полевой артиллерии и 12 776 единиц автомобильной техники.