Рейтинг@Mail.ru
"Президент" Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с Россией - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 07.09.2023 (обновлено: 17:18 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/sotrudnichestvo-1894798964.html
"Президент" Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с Россией
"Президент" Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с Россией - РИА Новости, 07.09.2023
"Президент" Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с Россией
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пожаловалась, что Сербия сотрудничает РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:58
2023-09-07T17:18
в мире
косово
йенс столтенберг
нато
миг-29
евросоюз
освободительная армия косово
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пожаловалась, что Сербия сотрудничает с Россией в военной, политической и экономической сферах, в то время как Приштина является верным союзником НАТО. "У Сербии 48 оперативных баз вдоль границы (административной линии – ред.) с Косово, так называемый Российский гуманитарный центр (РСГЦ в городе Ниш – ред.) очень близок к Косово, по данным МО США это центр шпионажа, российские (ВВС Сербии – ред.) МиГ-29 летают вокруг границ Косово, Сербия продолжает наращивать свое военное, политическое и экономическое сотрудничество с Россией и полностью координирует свою внешнюю политику и политику безопасности с РФ", - заявила Османи на совместной пресс-конференции, трансляция велась на сайте НАТО. "Косово на 100 процентов согласно с любым политическим или в сфере безопасности решением ЕС и НАТО, четко ясно, кто является партнером евроатлантического сообщества в нашем регионе. В то же время мы понимаем, что приближение Сербии к Западу – в интересах всех нас и Сербия должна будет сделать "домашнюю работу", - указала косовская "президент". По ее словам, чтобы заслужить помощь поддержку Брюсселя, Белград должен показать полную приверженность ценностям и политике ЕС. НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац - одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
https://ria.ru/20230907/konflikt-1894769217.html
https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894105771.html
косово
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, йенс столтенберг, нато, миг-29, евросоюз, освободительная армия косово, россия, сербия, справки
В мире, Косово, Йенс Столтенберг, НАТО, МиГ-29, Евросоюз, Освободительная армия Косово, Россия, Сербия, Справки
"Президент" Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с Россией

"Президент" Косово пожаловалась Столтенбергу на сотрудничество Сербии с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пожаловалась, что Сербия сотрудничает с Россией в военной, политической и экономической сферах, в то время как Приштина является верным союзником НАТО.
«
"У Сербии 48 оперативных баз вдоль границы (административной линии – ред.) с Косово, так называемый Российский гуманитарный центр (РСГЦ в городе Ниш – ред.) очень близок к Косово, по данным МО США это центр шпионажа, российские (ВВС Сербии – ред.) МиГ-29 летают вокруг границ Косово, Сербия продолжает наращивать свое военное, политическое и экономическое сотрудничество с Россией и полностью координирует свою внешнюю политику и политику безопасности с РФ", - заявила Османи на совместной пресс-конференции, трансляция велась на сайте НАТО.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Киев подстрекает Румынию и НАТО к конфликту с Россией, считают эксперты
Вчера, 15:20
«
"Косово на 100 процентов согласно с любым политическим или в сфере безопасности решением ЕС и НАТО, четко ясно, кто является партнером евроатлантического сообщества в нашем регионе. В то же время мы понимаем, что приближение Сербии к Западу – в интересах всех нас и Сербия должна будет сделать "домашнюю работу", - указала косовская "президент".
По ее словам, чтобы заслужить помощь поддержку Брюсселя, Белград должен показать полную приверженность ценностям и политике ЕС.
НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац - одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
Полиция и солдаты KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Миссия НАТО проведет учения на западе Косово
4 сентября, 15:36
 
В миреКосовоЙенс СтолтенбергНАТОМиГ-29ЕвросоюзОсвободительная армия КосовоРоссияСербияСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала