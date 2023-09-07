https://ria.ru/20230907/sotrudnichestvo-1894798964.html

"Президент" Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с Россией

"Президент" Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с Россией - РИА Новости, 07.09.2023

"Президент" Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с Россией

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пожаловалась, что Сербия сотрудничает РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:58

2023-09-07T16:58

2023-09-07T17:18

в мире

косово

йенс столтенберг

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евросоюз

освободительная армия косово

россия

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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пожаловалась, что Сербия сотрудничает с Россией в военной, политической и экономической сферах, в то время как Приштина является верным союзником НАТО. "У Сербии 48 оперативных баз вдоль границы (административной линии – ред.) с Косово, так называемый Российский гуманитарный центр (РСГЦ в городе Ниш – ред.) очень близок к Косово, по данным МО США это центр шпионажа, российские (ВВС Сербии – ред.) МиГ-29 летают вокруг границ Косово, Сербия продолжает наращивать свое военное, политическое и экономическое сотрудничество с Россией и полностью координирует свою внешнюю политику и политику безопасности с РФ", - заявила Османи на совместной пресс-конференции, трансляция велась на сайте НАТО. "Косово на 100 процентов согласно с любым политическим или в сфере безопасности решением ЕС и НАТО, четко ясно, кто является партнером евроатлантического сообщества в нашем регионе. В то же время мы понимаем, что приближение Сербии к Западу – в интересах всех нас и Сербия должна будет сделать "домашнюю работу", - указала косовская "президент". По ее словам, чтобы заслужить помощь поддержку Брюсселя, Белград должен показать полную приверженность ценностям и политике ЕС. НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац - одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

https://ria.ru/20230907/konflikt-1894769217.html

https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894105771.html

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в мире, косово, йенс столтенберг, нато, миг-29, евросоюз, освободительная армия косово, россия, сербия, справки