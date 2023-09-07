"Президент" Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с Россией
"Президент" Косово пожаловалась Столтенбергу на сотрудничество Сербии с Россией
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пожаловалась, что Сербия сотрудничает с Россией в военной, политической и экономической сферах, в то время как Приштина является верным союзником НАТО.
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"У Сербии 48 оперативных баз вдоль границы (административной линии – ред.) с Косово, так называемый Российский гуманитарный центр (РСГЦ в городе Ниш – ред.) очень близок к Косово, по данным МО США это центр шпионажа, российские (ВВС Сербии – ред.) МиГ-29 летают вокруг границ Косово, Сербия продолжает наращивать свое военное, политическое и экономическое сотрудничество с Россией и полностью координирует свою внешнюю политику и политику безопасности с РФ", - заявила Османи на совместной пресс-конференции, трансляция велась на сайте НАТО.
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"Косово на 100 процентов согласно с любым политическим или в сфере безопасности решением ЕС и НАТО, четко ясно, кто является партнером евроатлантического сообщества в нашем регионе. В то же время мы понимаем, что приближение Сербии к Западу – в интересах всех нас и Сербия должна будет сделать "домашнюю работу", - указала косовская "президент".
НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац - одна из крупнейших американских военных баз в Европе.