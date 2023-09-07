https://ria.ru/20230907/soglasheniya-1894689571.html

Мурманская область и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве

Мурманская область и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 07.09.2023

Мурманская область и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент компании "Норильский никель" Владимир Потанин заключили соглашение о сотрудничестве на 2023-2025 годы на... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:35

2023-09-07T10:35

2023-09-07T10:35

мурманская область

андрей чибис

мончегорск

норильский никель

владимир потанин

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МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент компании "Норильский никель" Владимир Потанин заключили соглашение о сотрудничестве на 2023-2025 годы на сумму в 10 миллиардов рублей, ставшее самым крупным в истории региона с точки зрения привлечения частных инвестиций, при этом наибольший объем средств пойдет на проекты в сфере здравоохранения и образования. "Это социально-экономическое соглашение стало самым крупным в истории Мурманской области с точки зрения привлечения частных инвестиций. Вместе с "Норникелем" мы направим более 10 миллиардов рублей на реализацию более 50 мероприятий в Мончегорске и Печенгском округе", - отметил Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона. Губернатор добавил, что при этом Мурманская область существенно нарастила свою долю финансирования – до 3,78 миллиарда рублей, то есть 40% от всей суммы – это консолидированный бюджет области. "Для "Норникеля" Мурманская область – один из важнейших регионов. Мы не просто продолжаем взаимодействие, но и выводим его на качественно новый уровень. Реализация нашей инвестиционной программы, а также запуск новых проектов неизменно приводит к появлению новых социальных программ", - приводятся в сообщении слова главы "Норникеля". Он добавил, что новые программы направлены на повышение комфорта жителей, привлечение в регион молодых специалистов, развитие арктического туризма. Сообщается, что наибольший объем этих средств планируется направить на здравоохранение – 23%, образование – 19%, культуру и соцсферу – 17%, строительство, благоустройство, ЖКХ и ремонт дорог – 13% от суммы. В том числе на эти средства запланировано строительство нового корпуса на три отделения для Мончегорской центральной районной больницы, строительство нового здания инфекционного отделения, строительство Клиники Корпоративного центра здоровья "Норникеля". Планируется реконструкция инженерных систем и коммуникаций, дорог. В планах мероприятия по развитию Мончегорского политехнического колледжа и Печенгского политехнического техникума, в том числе в рамках участия компании в проекте "Профессионалитет": ремонт зданий, общежитий, укрепление базы учреждений. Также предполагается направить средства на капитальный ремонт и развитие школы №5 в Мончегорске, реконструкцию здания Дворца культуры "Октябрь" в Заполярном, Мончегорского городского центра культуры. Планируется модернизация крытого хоккейного корта на улице Юбилейной в Заполярном. Предусмотрено проектирование визит-центра Лапландского заповедника и будущего туристического кластера Печенгского округа, в который войдут проекты "Кольская сверхглубокая", "Плавильный цех" и "Шахта КаулаКотсельваара". Аналогичный предыдущий документ действовал в 2020-2022 годы. За время действия предыдущего соглашения было реализовано 36 проектов в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта, развития территорий и улучшения городской среды города Мончегорска и Печенгского округа.

https://ria.ru/20230905/murmansk-1894388130.html

https://ria.ru/20230829/mery-1893013696.html

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андрей чибис, мончегорск, норильский никель, владимир потанин