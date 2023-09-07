https://ria.ru/20230907/sobyanin-1894807225.html

Собянин открыл три новые станции метро

Собянин открыл три новые станции метро - РИА Новости, 07.09.2023

Собянин открыл три новые станции метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке "Селигерская — Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:23

2023-09-07T17:23

2023-09-07T18:50

общество

москва

долгопрудный

московская область (подмосковье)

сергей собянин

московский метрополитен

московский физико-технический институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894808809_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_7ea5c89ce9390d18f0678ec8d6996fea.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке "Селигерская — Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена."Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше — всего 43 километра, больше 20 станций, и сегодня запускаем на северном участке еще три новые станции метро", — сказал он.Возведение станций стартовало в 2019 году. Участок от "Селигерской" до "Физтеха" протяженностью 5,8 километра располагается вдоль Дмитровского шоссе. Ниже приведено расположение трех новых станций: Благодаря открытию станции "Физтех" столица стала ближе для 175 тысяч жителей района Северный и подмосковного Долгопрудного. При этом 18 тысяч человек обрели метро в пешей доступности. Кроме того, эта станция удобна для студентов и преподавателей Московского физико-технического института (МФТИ), а также сотрудников технопарка "Физтехпарк".По словам Собянина, студенты рассказали ему, что в 1996 году у них на КВН была шутка про нарисованную возле учебного заведения станцию метро. Мэр отметил, что сегодня эта история стала реальностью.Уточняется, что для удобного сообщения с институтом продлили автобусный маршрут 746, разместив остановки на двести метров ближе к станции метро. Отмечается также, что новый участок усовершенствовал транспортное обслуживание свыше полумиллиона человек, сократив время их передвижения по Москве. Речь идет о жителях районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также подмосковного города Долгопрудный.Благодаря нововведениям люди смогут выбирать наиболее оптимальные маршруты — на метро, Московских центральных диаметрах (МЦД) или наземном общественном транспорте. Уточняется, что станции рядом с местом проживания впервые обрели около 130 тысяч человек. При этом интервалы движения поездов от "Петровско-Разумовской" до "Физтеха" теперь составляют 1,6 минуты. Ранее на участке между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" составы ходили раз в 2,2 минуты.Для более удобного доступа к новым станциям изменили маршруты наземного транспорта: десять из них скорректировали, а также добавили один новый. Кроме того, власти установили 11 современных остановок. В результате при каждодневных поездках на многих маршрутах можно будет сэкономить до сорока минут.Нововведения снизят нагрузку на станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии (до 50 процентов) и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии (до 36 процентов). Кроме того, это позволит уменьшить интенсивность движения автомобильного транспорта по Дмитровскому шоссе (до 13 процентов), Алтуфьевскому шоссе (до десяти процентов) и местной улично-дорожной сети. После ввода нового участка Люблинско-Дмитровская линия стала второй по протяженности среди радиальных после Арбатско-Покровской. В будущем между "Кожуховской" и "Печатниками" планируется построить 27-ю станцию "Южный порт". Уточняется, что помимо станции метро также открыли городской вокзал Лианозово МЦД-1. Его переместили на 350 метров ближе к подземке, что сократило время пересадки в четыре раза. В церемонии открытия принял участие заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони."Помимо этого, в Лианозово построена железнодорожная станция, которую специально перенесли и совместили со станцией метро. Теперь у двух районов, Дмитровского района и Лианозовского района, есть общее соединение через эту железнодорожную станцию с выходом на метро. Так что обычно железнодорожная дорога разъединяет районы — в нашем случае она как раз объединила. Поздравляю с большим событием, спасибо строителям, спасибо жителям, которые терпели долгое время эту стройку, но я думаю, что результат говорит сам за себя. Спасибо огромное, поздравляю!" — сказал Собянин. В рамках первого этапа реализации проекта построили две новые пассажирские платформы и северный подземный вестибюль. Он интегрирован со станцией метро и подземным переходом через Лианозовский проезд. Вестибюль оборудован четырьмя лифтами и восемью эскалаторами. В рамках второго этапа ведется строительство южного подземного вестибюля, который будет интегрирован с существующим подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным пешеходным переходом через Дубнинскую улицу. Вестибюль оборудуют тремя лифтами и тремя эскалаторами. Строительная готовность объекта составляет 65 процентов. Ожидается, что в 2023 году суммарный пассажиропоток транспортного узла составит 66,1 тысячи человек в сутки. К 2030-му этот показатель достигнет 87 тысяч человек в сутки.

https://ria.ru/20230906/vnukovo-1894552819.html

https://ria.ru/20230905/mtsd-1894403312.html

https://ria.ru/20230902/poezd-1893866140.html

https://ria.ru/20230820/moskva-1891289238.html

москва

долгопрудный

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, долгопрудный, московская область (подмосковье), сергей собянин, московский метрополитен, московский физико-технический институт