МИД раскритиковал утверждения о безопасности снарядов с обедненным ураном
Захарова назвала слова Кирби о безопасности снарядов с обедненным ураном ложью
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем или глупостью" утверждения Белого дома, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы.
Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы.
"Что это: враньё или глупость? Про токсичность обеднённого урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно, в том числе в рамках отдельной статьи", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется рост онкозаболеваний, а проверили это на себе солдаты НАТО - итальянские военные во время агрессии НАТО против Югославии. Захарова добавила, что годы спустя итальянский парламент выпустил доклад с исследованиями.
"Из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Причём умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак лёгких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Жертвами вооружений с обедненным ураном, отметила Захарова, стали и жертвы агрессии против Югославии - сербы: по данным Минздрава Сербии, в регионах, которые бомбило НАТО, наблюдается рост таких заболеваний, как онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей.