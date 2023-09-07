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МИД раскритиковал утверждения о безопасности снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/snaryady-1894668505.html
МИД раскритиковал утверждения о безопасности снарядов с обедненным ураном
МИД раскритиковал утверждения о безопасности снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 07.09.2023
МИД раскритиковал утверждения о безопасности снарядов с обедненным ураном
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем или глупостью" утверждения Белого дома, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:28
2023-09-07T08:28
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
джон кирби
сша
украина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем или глупостью" утверждения Белого дома, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы. Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы. "Что это: враньё или глупость? Про токсичность обеднённого урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно, в том числе в рамках отдельной статьи", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Она напомнила, что в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется рост онкозаболеваний, а проверили это на себе солдаты НАТО - итальянские военные во время агрессии НАТО против Югославии. Захарова добавила, что годы спустя итальянский парламент выпустил доклад с исследованиями. "Из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Причём умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак лёгких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия", - подчеркнула представитель МИД РФ. Жертвами вооружений с обедненным ураном, отметила Захарова, стали и жертвы агрессии против Югославии - сербы: по данным Минздрава Сербии, в регионах, которые бомбило НАТО, наблюдается рост таких заболеваний, как онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей.
https://ria.ru/20230907/politika-1894531135.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, джон кирби, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Джон Кирби, США, Украина
МИД раскритиковал утверждения о безопасности снарядов с обедненным ураном

Захарова назвала слова Кирби о безопасности снарядов с обедненным ураном ложью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем или глупостью" утверждения Белого дома, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы.
Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы.
"Что это: враньё или глупость? Про токсичность обеднённого урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно, в том числе в рамках отдельной статьи", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется рост онкозаболеваний, а проверили это на себе солдаты НАТО - итальянские военные во время агрессии НАТО против Югославии. Захарова добавила, что годы спустя итальянский парламент выпустил доклад с исследованиями.
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"Из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Причём умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак лёгких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Жертвами вооружений с обедненным ураном, отметила Захарова, стали и жертвы агрессии против Югославии - сербы: по данным Минздрава Сербии, в регионах, которые бомбило НАТО, наблюдается рост таких заболеваний, как онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваДжон КирбиСШАУкраина
 
 
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