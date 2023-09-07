https://ria.ru/20230907/snaryady-1894668505.html

МИД раскритиковал утверждения о безопасности снарядов с обедненным ураном

МИД раскритиковал утверждения о безопасности снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 07.09.2023

МИД раскритиковал утверждения о безопасности снарядов с обедненным ураном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем или глупостью" утверждения Белого дома, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:28

2023-09-07T08:28

2023-09-07T08:28

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

джон кирби

сша

украина

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем или глупостью" утверждения Белого дома, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы. Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы. "Что это: враньё или глупость? Про токсичность обеднённого урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно, в том числе в рамках отдельной статьи", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Она напомнила, что в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется рост онкозаболеваний, а проверили это на себе солдаты НАТО - итальянские военные во время агрессии НАТО против Югославии. Захарова добавила, что годы спустя итальянский парламент выпустил доклад с исследованиями. "Из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Причём умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак лёгких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия", - подчеркнула представитель МИД РФ. Жертвами вооружений с обедненным ураном, отметила Захарова, стали и жертвы агрессии против Югославии - сербы: по данным Минздрава Сербии, в регионах, которые бомбило НАТО, наблюдается рост таких заболеваний, как онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей.

https://ria.ru/20230907/politika-1894531135.html

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html

сша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, джон кирби, сша, украина