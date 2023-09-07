https://ria.ru/20230907/shpionazh-1894850149.html
МИД прокомментировал расследование Молдавии о "шпионаже" посольства России
МИД прокомментировал расследование Молдавии о "шпионаже" посольства России - РИА Новости, 07.09.2023
МИД прокомментировал расследование Молдавии о "шпионаже" посольства России
"Расследование" молдавского бюро радио "Свободная Европа" о якобы "продолжающейся шпионской деятельности" посольства России в Кишиневе - дезинформация, заявили... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:48
2023-09-07T20:48
2023-09-07T20:48
россия
кишинев
мария захарова
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Расследование" молдавского бюро радио "Свободная Европа" о якобы "продолжающейся шпионской деятельности" посольства России в Кишиневе - дезинформация, заявили в МИД России. "Цена подобных "шпионских расследований" хорошо известна. Они являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов. Их истинная цель – подготовка почвы для новых недружественных действий по отношению к нашей стране", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об опубликованном 6 сентября молдавским бюро радио "Свободная Европа" "расследовании" о якобы "продолжающейся шпионской деятельности" посольства России в Кишиневе. "Надеемся, что в этот раз у официального Кишинева хватит мудрости не принимать на основании подобной фейковой информации опрометчивых решений", - отметили в дипведомстве.
https://ria.ru/20230814/nota-1890057023.html
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россия, кишинев, мария захарова
Россия, Кишинев, Мария Захарова
МИД прокомментировал расследование Молдавии о "шпионаже" посольства России
МИД России назвал расследование о шпионаже посольства в Кишиневе дезинформацией