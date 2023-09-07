https://ria.ru/20230907/shkoly-1894836791.html

Госсовет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах

Госсовет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах - РИА Новости, 07.09.2023

Госсовет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах

Государственный Совет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах, который на прошлой неделе был анонсирован министром образования страны... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:16

2023-09-07T19:16

2023-09-07T20:06

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ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Государственный Совет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах, который на прошлой неделе был анонсирован министром образования страны Габриэлем Атталем, сообщается в пресс-релизе на сайте госоргана.После анонса министра ассоциация по защите прав мусульман Action Droits des Musulmans обратилась к Госсовету с требованием отклонить запрет."Рассмотрев обращение, поданное ассоциацией в срочном порядке, судья Государственного совета отклонил обжалование запрета на ношение абайи или камиса в государственных школах, колледжах и лицеях. Судья постановил, что запрет на ношение такой одежды не является серьезным или незаконным посягательством на фундаментальные свободы", - говорится в тексте релиза.Таким образом, Госсовет, являющийся высшей судебной инстанцией по административным делам во Франции, одобрил введение запрета на ношение мусульманской одежды в школах.Запрет, по мнению инстанции, не является "посягательством на частную жизнь, свободу вероисповедания, право на образование или уважение интересов ребенка и принципа недискриминации"."Ношение абайи и камиса в школе, случаи которого значительно участились в 2022-2023, является религиозным заявлением", - отметили в Госсовете.На прошлой неделе министр образования Габриэль Атталь заявил, что принял решение запретить ношение абайи и камиса (длинные одежды свободного кроя) во французских школах. Запрет начал действовать с начала учебного года. Министр сообщил, что ученики, пришедшие в школу в мусульманской одежде, не будут допущены до занятий, и с ними проведут разъяснительную беседу. Комментируя новый запрет, официальный спикер кабмина Франции Оливье Веран назвал ношение абайи и камиса в школе "политической атакой".Ранее в министерстве образования Франции сообщили, что получили рекордное количество сообщений о нарушении принципа секуляризма в школах. В 2022-2023 учебном году министерство получило 4710 жалоб, что на 120% больше, чем годом ранее. В особенности это касается ношения религиозной одежды - абайи среди девушек и камиса среди юношей, которое выросло на 150%. Нарушения затрагивают порядка 150 школьных учреждений во Франции. В министерстве выразили обеспокоенность тем, что принятый еще в 2004 году закон, запрещающий ношение одежды и символов религиозной принадлежности, "несовместимых с принципом секуляризма в школах", не соблюдается.

https://ria.ru/20230907/abaye-1894765562.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, в мире