https://ria.ru/20230907/sertifikaty-1894810547.html

Оренбургские предприниматели смогут получить сертификаты "Сделано в России"

Оренбургские предприниматели смогут получить сертификаты "Сделано в России" - РИА Новости, 07.09.2023

Оренбургские предприниматели смогут получить сертификаты "Сделано в России"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 7 сентября в Оренбурге при поддержке ФБУ "Оренбургский ЦСМ" провел панельную сессию "Сделано в России. Сделано... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:34

2023-09-07T17:34

2023-09-07T17:34

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

оренбургская область

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оренбург

экономика

бренд сделано в россии (made in russia)

оренбургская область

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 7 сентября в Оренбурге при поддержке ФБУ "Оренбургский ЦСМ" провел панельную сессию "Сделано в России. Сделано качественно", которая состоялась в рамках цикла региональных мероприятий о системе добровольной сертификации "Сделано в России" для российских товаров и услуг, сообщает центр."Оренбургские компании производят качественную и конкурентоспособную продукцию самого разного профиля. Сертификат "Сделано в России" станет еще одним подтверждением этого, а также даст им возможность повысить свою узнаваемость на внешних рынках при поддержке Российского экспортного центра. Я призываю оренбургских производителей активно участвовать в уникальной программе, которое даёт компаниям ресурсы для продвижения", - отметила директор ФБУ "Оренбургский ЦСМ" Анна Антипова.О процессе получения сертификата и преференциях, которые даёт СДС "Сделано в России", рассказал руководитель проекта по лицензированию РЭЦ Дмитрий Меньшов."Участниками программы "Сделано в России" и владельцами добровольного сертификата Made in Russia могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие - компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами: органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность", - сказал Меньшов.Руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ксения Бурцева рассказала о продвижении российской агропродукции за рубежом через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК за рубежом. Сегодня действуют уже шесть павильонов в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии."Для продвижения российских продуктов питания используются зарубежные павильоны, где размещается продукция под единым брендом "Сделано в России". Компаниям, которые размещаются в павильонах, бесплатно доступны вход в зарубежные торговые сети, регистрация товара для выхода на рынок, транспортировка выставочных образцов, промо-акции в супермаркетах и социальных сетях и другие услуги", - поделилась Бурцева.Об эффективной работе с РЭЦ в рамках СДС "Сделано в России" рассказал Александр Исаев, директор департамента технического регулирования и экспертно-аналитической работы ФГБУ "РСТ".Подвел итоги панельной сессии заместитель министра сельского хозяйства Оренбургской области Владимир Катайцев, который в своем выступлении призвал компании проверять свою продукцию в надежных органах для дальнейшего продвижения как внутри страны, так и на зарубежных рынках.В мероприятии также приняли участие руководитель ЦПЭ Оренбургской области Сергей Никифоров и представители бизнеса Оренбургской области. Компании выразили заинтересованность в участии в программе "Сделано в России" и получили всю необходимую информацию в рамках сессии "Вопрос-ответ".Также в рамках поездки в Оренбург делегация РЭЦ совместно с ЦПЭ посетили выставку "Меновой двор", где пообщались с компаниями АПК и продегустировали их продукцию.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230816/sertifikat-1890445084.html

https://ria.ru/20230905/registratsiya-1894258703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), оренбургская область, россия, оренбург, экономика, бренд сделано в россии (made in russia)