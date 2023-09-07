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СМИ: Турция продолжает контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 07.09.2023
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13:10 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/sdelka-1894731584.html
СМИ: Турция продолжает контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки
СМИ: Турция продолжает контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: Турция продолжает контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки
Турция продолжает контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки, надеется на позитивные шаги после переговоров президентов стран Реджепа Тайипа Эрдогана и РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:10
2023-09-07T13:10
россия
турция
сочи
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Турция продолжает контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки, надеется на позитивные шаги после переговоров президентов стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции. "В координации с министерством иностранных дел продолжаются наши контакты с ООН, российскими и украинскими властями по продолжению зерновой инициативы. В этом направлении 4 сентября 2023 года в позитивной атмосфере состоялась встреча нашего президента (Эрдогана) с господином Путиным… Мы надеемся, что по итогам этой встречи будут предприняты позитивные шаги по продолжению этой инициативы, которая внесла большой вклад в стабилизацию мировых цен на продовольствие и доказала, что все кризисы могут быть разрешены с помощью доброй воли и диалога", - приводит издание заявление источника. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230907/zerno-1894661680.html
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россия, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон
Россия, Турция, Сочи, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
СМИ: Турция продолжает контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки

Hürriyet: Турция контактирует с Россией, ООН и Украиной по зерновой сделке

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Турция продолжает контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки, надеется на позитивные шаги после переговоров президентов стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции.
"В координации с министерством иностранных дел продолжаются наши контакты с ООН, российскими и украинскими властями по продолжению зерновой инициативы. В этом направлении 4 сентября 2023 года в позитивной атмосфере состоялась встреча нашего президента (Эрдогана) с господином Путиным… Мы надеемся, что по итогам этой встречи будут предприняты позитивные шаги по продолжению этой инициативы, которая внесла большой вклад в стабилизацию мировых цен на продовольствие и доказала, что все кризисы могут быть разрешены с помощью доброй воли и диалога", - приводит издание заявление источника.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Источник: Анкара и Москва скоро обсудят доставку зерна в нуждающиеся страны
Вчера, 06:06
 
РоссияТурцияСочиВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганООН
 
 
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