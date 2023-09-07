СМИ: Турция продолжает контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки
Hürriyet: Турция контактирует с Россией, ООН и Украиной по зерновой сделке
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Турция продолжает контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки, надеется на позитивные шаги после переговоров президентов стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции.
"В координации с министерством иностранных дел продолжаются наши контакты с ООН, российскими и украинскими властями по продолжению зерновой инициативы. В этом направлении 4 сентября 2023 года в позитивной атмосфере состоялась встреча нашего президента (Эрдогана) с господином Путиным… Мы надеемся, что по итогам этой встречи будут предприняты позитивные шаги по продолжению этой инициативы, которая внесла большой вклад в стабилизацию мировых цен на продовольствие и доказала, что все кризисы могут быть разрешены с помощью доброй воли и диалога", - приводит издание заявление источника.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.