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Рейтинг: ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны - РИА Новости, 07.09.2023
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17:45 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/reyting-1894813387.html
Рейтинг: ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны
Рейтинг: ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны - РИА Новости, 07.09.2023
Рейтинг: ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны
ПСБ вошел в топ-3 лучших цифровых банков согласно рейтингу цифровой зрелости крупнейших розничных банков страны, сообщает кредитное учреждение. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:45
2023-09-07T17:45
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МОСКВА, 7 сен - РИА новости. ПСБ вошел в топ-3 лучших цифровых банков согласно рейтингу цифровой зрелости крупнейших розничных банков страны, сообщает кредитное учреждение. Отраслевой рейтинг составлен агентством цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка. В исследовании приняли участие 60 финансово-кредитных организаций. Основными критериями рейтинга стали представленность кредитной организации в цифровом пространстве, продвижение, простота и удобство онлайн-коммуникаций клиентов с банком, развитие онлайн-продаж. "В рамках стратегии цифровой трансформации ПСБ проводит постоянную системную работу по развитию цифровых клиентских сервисов — мы совершенствуем технологии и ИТ-ландшафт, адаптируем процессы и продукты, расширяем функциональность онлайн-каналов, чтобы соответствовать предпочтениям клиентов и обеспечивать им максимальный комфорт, скорость и безопасность при решении любых финансовых вопросов в онлайн-каналах. Наши первоочередные задачи – обеспечение удобного бесшовного клиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа "все услуги в цифровом офисе", а также интеграция с различными государственными информационными системами, в том числе порталом "Госуслуги". Мы реализуем уже более 160 проектов по созданию и развитию цифровых платформ для взаимодействия с клиентами", - прокомментировал директор департамента цифровой трансформации и стратегии информационных технологий ПСБ Александр Сахаров. В ПСБ также отметили, что банк первым на российском рынке провел операции с цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе цифрового рубля Банка России, первым предложил полностью цифровой сервис сделок с недвижимостью в рамках военной ипотеки, благодаря эффективному использованию цифровых технологий в максимально короткие сроки построил современную функциональную банковскую инфраструктуру в новых регионах России.
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353
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика

Рейтинг: ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОчередь у банкомата Промсвязьбанка (ПСБ) в Луганске
Очередь у банкомата Промсвязьбанка (ПСБ) в Луганске - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 7 сен - РИА новости. ПСБ вошел в топ-3 лучших цифровых банков согласно рейтингу цифровой зрелости крупнейших розничных банков страны, сообщает кредитное учреждение.
Отраслевой рейтинг составлен агентством цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка. В исследовании приняли участие 60 финансово-кредитных организаций. Основными критериями рейтинга стали представленность кредитной организации в цифровом пространстве, продвижение, простота и удобство онлайн-коммуникаций клиентов с банком, развитие онлайн-продаж.
"В рамках стратегии цифровой трансформации ПСБ проводит постоянную системную работу по развитию цифровых клиентских сервисов — мы совершенствуем технологии и ИТ-ландшафт, адаптируем процессы и продукты, расширяем функциональность онлайн-каналов, чтобы соответствовать предпочтениям клиентов и обеспечивать им максимальный комфорт, скорость и безопасность при решении любых финансовых вопросов в онлайн-каналах. Наши первоочередные задачи – обеспечение удобного бесшовного клиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа "все услуги в цифровом офисе", а также интеграция с различными государственными информационными системами, в том числе порталом "Госуслуги". Мы реализуем уже более 160 проектов по созданию и развитию цифровых платформ для взаимодействия с клиентами", - прокомментировал директор департамента цифровой трансформации и стратегии информационных технологий ПСБ Александр Сахаров.
В ПСБ также отметили, что банк первым на российском рынке провел операции с цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе цифрового рубля Банка России, первым предложил полностью цифровой сервис сделок с недвижимостью в рамках военной ипотеки, благодаря эффективному использованию цифровых технологий в максимально короткие сроки построил современную функциональную банковскую инфраструктуру в новых регионах России.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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