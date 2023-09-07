https://ria.ru/20230907/reyting-1894813387.html

Рейтинг: ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны

Рейтинг: ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны - РИА Новости, 07.09.2023

Рейтинг: ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны

ПСБ вошел в топ-3 лучших цифровых банков согласно рейтингу цифровой зрелости крупнейших розничных банков страны, сообщает кредитное учреждение. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:45

2023-09-07T17:45

2023-09-07T17:45

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 7 сен - РИА новости. ПСБ вошел в топ-3 лучших цифровых банков согласно рейтингу цифровой зрелости крупнейших розничных банков страны, сообщает кредитное учреждение. Отраслевой рейтинг составлен агентством цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка. В исследовании приняли участие 60 финансово-кредитных организаций. Основными критериями рейтинга стали представленность кредитной организации в цифровом пространстве, продвижение, простота и удобство онлайн-коммуникаций клиентов с банком, развитие онлайн-продаж. "В рамках стратегии цифровой трансформации ПСБ проводит постоянную системную работу по развитию цифровых клиентских сервисов — мы совершенствуем технологии и ИТ-ландшафт, адаптируем процессы и продукты, расширяем функциональность онлайн-каналов, чтобы соответствовать предпочтениям клиентов и обеспечивать им максимальный комфорт, скорость и безопасность при решении любых финансовых вопросов в онлайн-каналах. Наши первоочередные задачи – обеспечение удобного бесшовного клиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа "все услуги в цифровом офисе", а также интеграция с различными государственными информационными системами, в том числе порталом "Госуслуги". Мы реализуем уже более 160 проектов по созданию и развитию цифровых платформ для взаимодействия с клиентами", - прокомментировал директор департамента цифровой трансформации и стратегии информационных технологий ПСБ Александр Сахаров. В ПСБ также отметили, что банк первым на российском рынке провел операции с цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе цифрового рубля Банка России, первым предложил полностью цифровой сервис сделок с недвижимостью в рамках военной ипотеки, благодаря эффективному использованию цифровых технологий в максимально короткие сроки построил современную функциональную банковскую инфраструктуру в новых регионах России.

https://ria.ru/20230907/schet-1894690449.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика