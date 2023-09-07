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В ЕС выразили сожаление из-за возобновления рейсов между Россией и Грузией - РИА Новости, 07.09.2023
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15:51 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/reysy-1894777594.html
В ЕС выразили сожаление из-за возобновления рейсов между Россией и Грузией
В ЕС выразили сожаление из-за возобновления рейсов между Россией и Грузией - РИА Новости, 07.09.2023
В ЕС выразили сожаление из-за возобновления рейсов между Россией и Грузией
Евросоюз сожалеет о решении правительства Грузии в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:51
2023-09-07T15:51
грузия
россия
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз сожалеет о решении правительства Грузии в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель грузинскому информационному агентству Civil.ge перед своим визитом в Грузию. Борреля ждут в Грузии 7 сентября с двухдневным визитом, в ходе которого он проведет встречи с первыми лицами страны. "Мы очень сожалеем о решении правительства о выдаче разрешения на возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии", - заявил Боррель. По его словам, эти решения "противоречат политике ЕС и международным усилиям изолировать Россию на международном уровне". Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
https://ria.ru/20230624/gruziya-1880234307.html
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грузия, россия, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз
Грузия, Россия, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз
В ЕС выразили сожаление из-за возобновления рейсов между Россией и Грузией

Боррель выразил сожаление из-за возобновления прямых рейсов между РФ и Грузией

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз сожалеет о решении правительства Грузии в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель грузинскому информационному агентству Civil.ge перед своим визитом в Грузию.
Борреля ждут в Грузии 7 сентября с двухдневным визитом, в ходе которого он проведет встречи с первыми лицами страны.
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"Мы очень сожалеем о решении правительства о выдаче разрешения на возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии", - заявил Боррель.
По его словам, эти решения "противоречат политике ЕС и международным усилиям изолировать Россию на международном уровне".
Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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