https://ria.ru/20230907/reysy-1894777594.html

В ЕС выразили сожаление из-за возобновления рейсов между Россией и Грузией

В ЕС выразили сожаление из-за возобновления рейсов между Россией и Грузией - РИА Новости, 07.09.2023

В ЕС выразили сожаление из-за возобновления рейсов между Россией и Грузией

Евросоюз сожалеет о решении правительства Грузии в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:51

2023-09-07T15:51

2023-09-07T15:51

грузия

россия

жозеп боррель

владимир путин

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз сожалеет о решении правительства Грузии в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель грузинскому информационному агентству Civil.ge перед своим визитом в Грузию. Борреля ждут в Грузии 7 сентября с двухдневным визитом, в ходе которого он проведет встречи с первыми лицами страны. "Мы очень сожалеем о решении правительства о выдаче разрешения на возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии", - заявил Боррель. По его словам, эти решения "противоречат политике ЕС и международным усилиям изолировать Россию на международном уровне". Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230624/gruziya-1880234307.html

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грузия

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грузия, россия, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз