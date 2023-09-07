Рейтинг@Mail.ru
Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
12:26 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/rekord-1894720031.html
Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна
Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна - РИА Новости, 07.09.2023
Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна
Нижегородские аграрии установили новый рекорд по сбору зерна в 1,8 миллиона тонн, уборочная кампания продолжается, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:26
2023-09-07T12:26
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_8f4b4aace3cb64312267c5037cc5c3ad.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Нижегородские аграрии установили новый рекорд по сбору зерна в 1,8 миллиона тонн, уборочная кампания продолжается, сообщает пресс-служба правительства региона. "В прошлом году в Нижегородской области было произведено 1,7 миллиона тонн зерна – рекордный урожай за последние 30 лет. В этом году преодолели эту планку – уже собрано 1,8 миллиона тонн. При этом зерновые культуры убраны с 85 процентов площадей. Высокий урожай – это заслуга наших аграриев, результат профессионализма и слаженной работы специалистов и руководителей предприятий отрасли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. На агропредприятиях региона также продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца, сахарной свеклы, ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. "Обеспечение продовольственной безопасности – одна из основных задач для региона, поэтому в последние годы мы нарастили господдержку агропромышленного комплекса. Средства направляем как на поддержку действующих производителей в сфере растениеводства и животноводства, так и на субсидии инвесторам, которые готовы вкладывать в реализацию новых проектов. Кроме того, участвуем в федеральной программе комплексного развития сельских территорий", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. В 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области бюджетом предусмотрено 5,4 миллиарда рублей субсидий, из которых 4 миллиарда рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.
https://ria.ru/20230830/zavod-1893237028.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_266f939cce0827c2079d0c3588127db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин

Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна озимой пшеницы
Зерна озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерна озимой пшеницы
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Нижегородские аграрии установили новый рекорд по сбору зерна в 1,8 миллиона тонн, уборочная кампания продолжается, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В прошлом году в Нижегородской области было произведено 1,7 миллиона тонн зерна – рекордный урожай за последние 30 лет. В этом году преодолели эту планку – уже собрано 1,8 миллиона тонн. При этом зерновые культуры убраны с 85 процентов площадей. Высокий урожай – это заслуга наших аграриев, результат профессионализма и слаженной работы специалистов и руководителей предприятий отрасли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
На агропредприятиях региона также продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца, сахарной свеклы, ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.
«
"Обеспечение продовольственной безопасности – одна из основных задач для региона, поэтому в последние годы мы нарастили господдержку агропромышленного комплекса. Средства направляем как на поддержку действующих производителей в сфере растениеводства и животноводства, так и на субсидии инвесторам, которые готовы вкладывать в реализацию новых проектов. Кроме того, участвуем в федеральной программе комплексного развития сельских территорий", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
В 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области бюджетом предусмотрено 5,4 миллиарда рублей субсидий, из которых 4 миллиарда рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.
Комбикорм - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Комбикормовый завод запустили в нижегородском Павлове
30 августа, 18:23
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала