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Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна
Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна - РИА Новости, 07.09.2023
Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна
Нижегородские аграрии установили новый рекорд по сбору зерна в 1,8 миллиона тонн, уборочная кампания продолжается, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:26
2023-09-07T12:26
2023-09-07T12:26
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Нижегородские аграрии установили новый рекорд по сбору зерна в 1,8 миллиона тонн, уборочная кампания продолжается, сообщает пресс-служба правительства региона. "В прошлом году в Нижегородской области было произведено 1,7 миллиона тонн зерна – рекордный урожай за последние 30 лет. В этом году преодолели эту планку – уже собрано 1,8 миллиона тонн. При этом зерновые культуры убраны с 85 процентов площадей. Высокий урожай – это заслуга наших аграриев, результат профессионализма и слаженной работы специалистов и руководителей предприятий отрасли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. На агропредприятиях региона также продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца, сахарной свеклы, ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. "Обеспечение продовольственной безопасности – одна из основных задач для региона, поэтому в последние годы мы нарастили господдержку агропромышленного комплекса. Средства направляем как на поддержку действующих производителей в сфере растениеводства и животноводства, так и на субсидии инвесторам, которые готовы вкладывать в реализацию новых проектов. Кроме того, участвуем в федеральной программе комплексного развития сельских территорий", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. В 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области бюджетом предусмотрено 5,4 миллиарда рублей субсидий, из которых 4 миллиарда рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.
https://ria.ru/20230830/zavod-1893237028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Нижегородские аграрии установили новый рекорд по сбору зерна в 1,8 миллиона тонн, уборочная кампания продолжается, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В прошлом году в Нижегородской области
было произведено 1,7 миллиона тонн зерна – рекордный урожай за последние 30 лет. В этом году преодолели эту планку – уже собрано 1,8 миллиона тонн. При этом зерновые культуры убраны с 85 процентов площадей. Высокий урожай – это заслуга наших аграриев, результат профессионализма и слаженной работы специалистов и руководителей предприятий отрасли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
На агропредприятиях региона также продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца, сахарной свеклы, ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.
«
"Обеспечение продовольственной безопасности – одна из основных задач для региона, поэтому в последние годы мы нарастили господдержку агропромышленного комплекса. Средства направляем как на поддержку действующих производителей в сфере растениеводства и животноводства, так и на субсидии инвесторам, которые готовы вкладывать в реализацию новых проектов. Кроме того, участвуем в федеральной программе комплексного развития сельских территорий", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
В 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области бюджетом предусмотрено 5,4 миллиарда рублей субсидий, из которых 4 миллиарда рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.
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