https://ria.ru/20230907/rekord-1894720031.html

Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна

Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна - РИА Новости, 07.09.2023

Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна

Нижегородские аграрии установили новый рекорд по сбору зерна в 1,8 миллиона тонн, уборочная кампания продолжается, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:26

2023-09-07T12:26

2023-09-07T12:26

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Нижегородские аграрии установили новый рекорд по сбору зерна в 1,8 миллиона тонн, уборочная кампания продолжается, сообщает пресс-служба правительства региона. "В прошлом году в Нижегородской области было произведено 1,7 миллиона тонн зерна – рекордный урожай за последние 30 лет. В этом году преодолели эту планку – уже собрано 1,8 миллиона тонн. При этом зерновые культуры убраны с 85 процентов площадей. Высокий урожай – это заслуга наших аграриев, результат профессионализма и слаженной работы специалистов и руководителей предприятий отрасли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. На агропредприятиях региона также продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца, сахарной свеклы, ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. "Обеспечение продовольственной безопасности – одна из основных задач для региона, поэтому в последние годы мы нарастили господдержку агропромышленного комплекса. Средства направляем как на поддержку действующих производителей в сфере растениеводства и животноводства, так и на субсидии инвесторам, которые готовы вкладывать в реализацию новых проектов. Кроме того, участвуем в федеральной программе комплексного развития сельских территорий", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. В 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области бюджетом предусмотрено 5,4 миллиарда рублей субсидий, из которых 4 миллиарда рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.

https://ria.ru/20230830/zavod-1893237028.html

нижегородская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, глеб никитин