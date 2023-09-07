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Под Саратовом ученик пострадал после падения на него оконной рамы в школе - РИА Новости, 07.09.2023
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18:05 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/rama-1894819660.html
Под Саратовом ученик пострадал после падения на него оконной рамы в школе
Под Саратовом ученик пострадал после падения на него оконной рамы в школе - РИА Новости, 07.09.2023
Под Саратовом ученик пострадал после падения на него оконной рамы в школе
Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка, которому потребовалась помощь медиков после того, как на него в школе райцентра Степное... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:05
2023-09-07T18:05
происшествия
саратов
саратовская область
советский район
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка, которому потребовалась помощь медиков после того, как на него в школе райцентра Степное Саратовской области перед уроками упала оконная рама, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры. "По предварительным данным, 7 сентября 2023 года перед первым уроком в МБОУ СОШ №1 рабочего поселка Степное учащийся второго класса находился в корпусе начальной школы. При выходе из туалета на ребенка упала оконная рама. Пострадавший направлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Прокуратура Советского района в ходе проверки установит все обстоятельства и даст оценку действиям ответственных должностных лиц. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заверили в ведомстве.
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саратов
саратовская область
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происшествия, саратов, саратовская область, советский район
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Советский район
Под Саратовом ученик пострадал после падения на него оконной рамы в школе

Под Саратовом второклассник пострадал после падения на него оконной рамы в школе

© Фото : Прокуратура Саратовской области/TelegranШкола райцентра Степное Саратовской области
Школа райцентра Степное Саратовской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegran
Школа райцентра Степное Саратовской области
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка, которому потребовалась помощь медиков после того, как на него в школе райцентра Степное Саратовской области перед уроками упала оконная рама, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.
«
"По предварительным данным, 7 сентября 2023 года перед первым уроком в МБОУ СОШ №1 рабочего поселка Степное учащийся второго класса находился в корпусе начальной школы. При выходе из туалета на ребенка упала оконная рама. Пострадавший направлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратура Советского района в ходе проверки установит все обстоятельства и даст оценку действиям ответственных должностных лиц. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заверили в ведомстве.
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