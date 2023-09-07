https://ria.ru/20230907/rama-1894819660.html

Под Саратовом ученик пострадал после падения на него оконной рамы в школе

Под Саратовом ученик пострадал после падения на него оконной рамы в школе - РИА Новости, 07.09.2023

Под Саратовом ученик пострадал после падения на него оконной рамы в школе

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка, которому потребовалась помощь медиков после того, как на него в школе райцентра Степное... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:05

2023-09-07T18:05

2023-09-07T18:05

происшествия

саратов

саратовская область

советский район

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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка, которому потребовалась помощь медиков после того, как на него в школе райцентра Степное Саратовской области перед уроками упала оконная рама, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры. "По предварительным данным, 7 сентября 2023 года перед первым уроком в МБОУ СОШ №1 рабочего поселка Степное учащийся второго класса находился в корпусе начальной школы. При выходе из туалета на ребенка упала оконная рама. Пострадавший направлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Прокуратура Советского района в ходе проверки установит все обстоятельства и даст оценку действиям ответственных должностных лиц. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заверили в ведомстве.

https://ria.ru/20230725/delo-1886258740.html

саратов

саратовская область

советский район

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происшествия, саратов, саратовская область, советский район